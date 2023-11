Goldaktien weltweit uneinheitlich

Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2020: 12,1%

Verlust im Jahr 2021: 2,2%

Verlust im Jahr 2022: 8,2%

Verlust im Jahr 2023: 6,8%

Verlust im Jahr 2018: 9,2%

Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2020: 19,6%

Verlust im Jahr 2021: 12,2%

Verlust im Jahr 2022: 10,7%

Verlust im Jahr 2023: 17,7%

Gewinn im Jahr 2018: 17,7%

Gewinn im Jahr 2019: 36,2%

Gewinn im Jahr 2020: 40,2%

Gewinn im Jahr 2021: 8,5%

Verlust im Jahr 2022: 14,6%

Verlust im Jahr 2023: 21,1%

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.984 auf 1.978 $/oz nach. Heute Morgen bleibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong unter Druck und notiert aktuell mit 1.972 $/oz um 11 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar leicht nach (aktueller Preis 59.200 Euro/kg, Vortag 59.365 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten.Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 ( www.smartinvestor.de ) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 22,83 $/oz, Vortag 23,11 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 899 $/oz, Vortag 928 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.085 $/oz, Vortag 1.106 $/oz). Die Basismetalle können etwa 0,5% zulegen. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 84,57 $/barrel, Vortag 85,50 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,5% auf 408,39 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 1,0% auf 348,71 $. Bei den Standardwerten fällt Newmont 2,9%. Bei den kleineren Werten geben i-80 Gold 7,6%, Vista 6,9% und McEwen 5,4% nach. Intern. Tower Hill verbessern sich 11,8% und Monument 4,6%. Bei den Silberwerten fallen Santacruz 7,3%, Impact 6,5% und Endeavour Silver 5,5%. Sierra ziehen 20,5%, Bear Creek 7,3% (Vortag +20,6%) und Hochschild 5,5% an.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Impala verbessert sich 3,3%. Gold Fields gibt 1,7% nach.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Rand 8,3%, Pantoro 7,7% und St Barbara 5,3%. Calidus geben 2,7% und Tietto 2,5% nach. Bei den Explorationswerten verbessert sich Kingston 4,7%. Focus fallen 5,6%, Chalice 5,5% und S2 Resources 5,1%. Bei den Metallwerten geben Panoramic und Rex jeweils 2,9% nach.Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,7% auf 161,40 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+8,3%), Sovereign (+7,7%) und St Barbara (+5,3%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der K92 (-4,1%). Der Fonds dürfte heute gegen den MSCI-Goldminenindex zulegen.In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 7,4% auf 159,82 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Goldminenindex (+5,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,8% (MSCI-Goldminenindex -0,8%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 51,1% vom MSCI-Goldminenindex (+34,2%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 107,4 auf 114,5 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 3,4% auf 36,16 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sierra (+20,5%), Bear Creek (+7,3%) und Hochschild (+5,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-7,3%), Impact (-6,5%) und Endeavour (-5,5%). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 3,9% auf 36,03 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Silberminenindex (-0,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 17,7% (MSCI-Silberminenindex -16,5%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 33,8% vom Vergleichsindex (-1,5%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 121,3 auf 123,0 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,5% auf 41,77 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Cosmos (+12,5%), Mandrake (+5,9%) und Resource Development (+4,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Matador (-13,0%), Benz (-7,6%) und Lithium One (-4,8%). Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,5% auf 41,77 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Cosmos (+12,5%), Mandrake (+5,9%) und Resource Development (+4,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Matador (-13,0%), Benz (-7,6%) und Lithium One (-4,8%). Der Fonds dürfte heute gegen den MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 0,4% auf 41,49 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 21,1% (Vergleichsindex -0,8%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 68,0% vom MSCI-Goldminenindex (+34,2%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich marginal von 14,2 auf 13,9 Mio Euro.

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.