Danielle DiMartino Booth: Rezession hat begonnen

Michelle Makori sprach während der New Orleans Investment Conference für Kitco News mit Danielle DiMartino Booth über die aktuellen Entwicklungen der Finanzmärkte.Die Geschäftsführerin und Chefstrategin von QI Research erklärt, dass sich die USA bereits in einer Rezession befinden. Die Anzeichen häufen sich in Form von leeren Flügen, Firmenpleiten, rückläufiger Nachfrage für Lebensmittel und Güter.Laut DiMartino Booth ignorieren die Märkte zudem das Risiko eines Regierungsstillstands in den USA. Sie erörtert in diesem Zusammenhang die Fallstricke eines dysfunktionalen Kongresses.Die Expertin erklärt, dass der Goldpreis von einer globalen Rezession enorm profitieren würde, ebenfalls von einem Rückgang des Goldhandels. Sie setze nach wie vor auf eine Allokation von 10% in Gold und Silber, um ein Portfolio zu diversifizieren.© Redaktion GoldSeiten.de