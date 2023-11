Goldpreis sinkt, Dollar zieht an

Die Goldpreise sind heute im asiatischen Handel weiter gesunken, nachdem der US-Dollar und die Renditen von Staatsanleihen vor einigen erwarteten Reden von Vertretern der Federal Reserve in dieser Woche wieder angezogen haben. Dies berichtet Investing.com Der Dollar erholte sich im Übernachthandel von einem Sechs-Wochen-Tief, nachdem der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, davor gewarnt hatte, dass es zu früh sei, ein Ende des Zinserhöhungszyklus der Fed auszurufen.Gold hatte bereits in den letzten Sitzungen ausgedehnte Rückgänge verzeichnet, heißt es, da die Händler eine geringere Risikoprämie für das gelbe Metall in Verbindung mit dem Krieg zwischen Israel und Hamas einpreisten. Das Ausbleiben einer nennenswerten Eskalation des Konflikts dämpfe die Nachfrage nach dem Edelmetall als sicherem Hafen.© Redaktion GoldSeiten.de