Gold - Pullback bietet Chancen

Quelle Chart: stock3

Im Anschluss, an die zu Beginn des Oktobers gestartete Rally von knapp 200 USD oder rund 11% je Unze, erscheint ein aktuelles Verschnaufen beim Goldpreis durchaus gerechtfertigt. Der Chart und die Preisaktion erlauben hier Spielraum in Richtung der Unterstützung von 1.935 USD, bevor die Käufer wieder aufdrehen dürften/sollten. Je früher Gold hierbei zündet, desto besser. Eine anschließende Etablierung, oberhalb der runden 2.000 USD-Marke, dürfte darüber hinaus das nominale Allzeithoch auf die Agenda führen.Eine Ausdehnung der gegenwärtigen Preisschwäche wäre hingegen bei einem Abtauchen unter die Marke von 1.930 USD zu erwarten. In diesem Fall müsste man weitere Rücksetzer bis mindestens 1.905 USD sowie ggf. nachfolgend in Richtung von 1.868 USD einkalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.