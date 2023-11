Glencore schließt Übernahme von PolyMet ab

PolyMet Mining Corp. gab gestern bekannt, dass es die angekündigte Transaktion mit Glencore AG abgeschlossen hat. Gemäß dem Arrangement hat Glencore ca. 17,82% der emittierten und ausstehenden Stammaktien von PolyMet, die Glencore nicht bereits besaß (die "Minderheitsaktien"), für 2,11 US$ in bar pro Minderheitsaktie erworben.PolyMet hat das Delisting seiner Stammaktien an der Toronto Stock Exchange und der NYSE American beantragt.© Redaktion MinenPortal.de