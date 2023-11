Platin was eine Enttäuschung!

Quelle Chart: stock3

Schien es zum Ablauf des Oktobers noch so, als könnte Industrie- und Edelmetall Platin neue Kaufsignale triggern, so ernüchternd bleibt nunmehr festzustellen, dass sich die scheinbare Erholung bereits wieder umgekehrt hat. Wie gestern beim Goldpreis skizziert (zur Analyse hier ), könnte der Druck kurzfristig weiter anhalten, was bei Platin selbst zum noch ausstehenden Test der Unterstützung bei 827 USD führen kann. Dort besteht die Chance einer erneuten Stabilisierung, denn die Zone zwischen 902 und 887 USD erscheint nunmehr aufgegeben.Zur Reaktivierung der Bullen bedarf es einer signifikanten Rückkehr über 902 USD. Gelingt dies, könnte wider Erwarten der Bruch der Abwärtstrendlinie doch noch erfolgen, was letztlich zur Attacke auf den entscheidenden Widerstand bei 943 USD führen könnte. Mehr dazu, falls dieses Szenario eintreten sollte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.