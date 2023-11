Goldpreis erreicht Drei-Wochen-Tief, da die Unsicherheit der Fed anhält

Der Goldpreis fiel am Donnerstag auf ein mehr als dreiwöchiges Tief und weitete damit seine jüngsten Verluste aus, nachdem mehrere Vertreter der Federal Reserve vor Wetten gewarnt hatten, dass die Zentralbank mit der Anhebung der Zinssätze fertig sei, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall steuerte den vierten Tag in Folge auf ein Minus zu, da der Dollar und die Renditen der Staatsanleihen weiterhin unter Druck standen. Die nachlassende Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen drückte ebenfalls auf die Preise, da die Märkte eine wesentlich geringere Risikoprämie aufgrund des Krieges zwischen Israel und der Hamas einpreisten.Eine Reihe von Fed-Vertretern warnte in dieser Woche, dass die US-Zinsen noch länger hoch bleiben werden und dass die Märkte sich davor hüten sollten, auf eine baldige Zinssenkung zu setzen. Auch die hartnäckige Inflation und die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft könnten in diesem Jahr weitere Zinserhöhungen nach sich ziehen. Diese Äußerungen haben die jüngsten Wetten darauf, dass der Zinserhöhungszyklus der Fed beendet ist, etwas zunichte gemacht und die Händler dazu veranlasst, wieder in zinsexponierte Anlagen wie den Dollar und Staatsanleihen zu investieren.Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hat in seiner Rede am Mittwoch kaum Hinweise auf die Geldpolitik gegeben, was die Unsicherheit noch vergrößert hat. Der Vorsitzende soll nun aber später am Donnerstag auf einer separaten Veranstaltung sprechen. Während die Märkte seine Kommentare als weniger aggressiv interpretiert haben, hat Powell seine Rhetorik weitgehend beibehalten, dass die Zinssätze in den USA für längere Zeit höher bleiben werden und dass mehr getan werden muss, um die Inflation zu senken.© Redaktion GoldSeiten.de