Investor Luke Gromen: US-Regierung wird zu QE gezwungen sein, um Krise abzuwenden

Makro-Investor Luke Gromen sagt, dass die US-Regierung bald gezwungen sein wird, mehr Geld zu drucken, um ihre steigenden Schulden und Verpflichtungen zu erfüllen, berichtet der Daily Hodl . In einem neuen Interview mit Peter McCormack im "What Bitcoin Did"-Podcast sagt Gromen, dass die USA angesichts der Kombination aus abnehmender Produktivität und steigenden Kosten vor der einfachen Wahl stehen werden, entweder mehr Geld zu drucken oder ihre Schulden nicht zu bedienen.Gromen, der Gründer und Präsident des Investment-Research-Unternehmens Forest for the Trees (FFTT), meint, dass Kürzungen bei den öffentlichen Ansprüchen zum Ausgleich des US-Haushalts politisch und praktisch unmöglich wären. Eine Kürzung der Verteidigungsausgaben sei sogar noch unwahrscheinlicher, so der Investor, so dass als letzte Option das Gelddrucken bleibe."Die Leute sagen, dass sie einfach die Ansprüche kürzen müssen. Das wird nicht passieren. Meiner Meinung nach wird das nicht passieren. Was bleibt dann noch übrig? Geld drucken, QE durchführen. Die Verteidigungsausgaben kürzen? Sie werden die Verteidigungsausgaben nicht kürzen. Alles, was übrig bleibt, ist [Geld zu drucken]..." Gromen sagte vor kurzem, dass ein unnachgiebiges QE und ein möglicher Schwenk der Federal Reserve ein Umfeld schaffen werden, in dem Vermögenswerte wie Gold, Öl und BTC gedeihen können.© Redaktion GoldSeiten.de