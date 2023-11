Der Goldpreis und geopolitische Sorgen

Investoren und andere Personen verwenden häufig den Begriff geopolitisch, um das Anlagerisiko zu beschreiben, das sich aus verschiedenen Konflikten zwischen einzelnen Ländern und auch zwischen Nationen im Allgemeinen auf weltweiter Basis ergibt. Hier ist die Definition des Begriffs von Oxford Languages...Adjektiv: geopolitisch; Adjektiv: geo-politisch1. bezieht sich auf die Politik, insbesondere die internationalen Beziehungen, die durch geografische Faktoren beeinflusst werden.Unsere Sorge gilt der Verwendung des Begriffs zur Rechtfertigung der jüngsten Aktivitäten auf dem Goldmarkt, die auf der vermeintlichen Rolle des Goldes als sicherer Hafen und den damit einhergehenden Prognosen für weitaus höhere Preise beruhen. Für Analysten und Finanzjournalisten ist dies eine bequeme Antwort auf die Frage "Warum ist der Goldpreis gestiegen?" Kurzfristig haben der Angriff der Hamas auf Israel und die laufenden Aktionen und Auswirkungen die Anleger aufgeschreckt und zum Kauf von Gold durch verschiedene Parteien geführt.Eine Analyse der Käufer mag interessant sein, aber sie ist nicht so wichtig wie die Aktion selbst und die daraus resultierenden Erwartungen und Vorhersagen für wesentlich höhere Preise. Ist der jüngste Anstieg des Goldpreises aufgrund des Konflikts im Nahen Osten und der Vorhersagen für einen höheren Goldpreis grundsätzlich vertretbar?Anfang letzten Jahres überfiel Russland die Ukraine. Der Goldpreis schloss an diesem Tag (24. Februar 2022) bei 1.906 Dollar je Unze. Zu Beginn des Jahres hatte der Goldpreis fast zwei Monate zuvor bei knapp 1800 Dollar gelegen, und die Aufwärtsbewegung setzte sich nach der Invasion fort, wobei der Goldpreis nur zwei Wochen später einen Höchststand von 2.043 Dollar erreichte.In dieser kurzen Zeitspanne wurden wir mit einer neuen Runde von Prognosen für einen immer höheren Goldpreis konfrontiert. Zu den Inflationserwartungen, die bereits als Gründe für einen Goldpreisanstieg um ein Vielfaches von Tausenden angepriesen wurden, gesellten sich die Erwartungen hinsichtlich einer Ausweitung des geopolitischen Risikos und der Realität eines tatsächlichen Krieges: 3.000 Dollar, 4.000 Dollar, 10.000 Dollar, 25.000 Dollar. Sieben Monate später, im Oktober 2022, schloss der Goldpreis bei 1.627 Dollar je Unze. Der Krieg hat nicht nachgelassen, und er wütet immer noch.Andere bemerkenswerte Beispiele, die nur vorübergehende, frühe Kursgewinne (oder gar keine) für Gold brachten und nicht zu einem dauerhaft höheren Goldpreis führten, waren verbale Auseinandersetzungen und öffentliche Drohungen mit feindlichen Maßnahmen in Bezug auf die Vereinigten Staaten und Nordkorea, die US-Invasion in Afghanistan und...Ende 1990 gab es viele Spekulationen über die möglichen Auswirkungen des bevorstehenden Golfkriegs auf Gold. Es gab einige Preisschübe nach oben, und die Besorgnis nahm zu, je näher das Zieldatum für die "Aktion" rückte. Fast zeitgleich mit dem Beginn der Bombardierung durch die US-Streitkräfte gab der Goldpreis seine aufgelaufenen Kursgewinne wieder ab und fiel. Viele Beobachter bezeichnen diese Kehrtwende als eine gewisse Überraschung.Sie führen sie auf das schnelle und entschlossene Handeln und die erzielten Ergebnisse zurück. Das ist eine bequeme Erklärung, aber nicht unbedingt eine zutreffende. Für den Goldpreis waren vor allem die Auswirkungen des Krieges auf den Wert des US-Dollar von Bedeutung. Selbst ein längeres Engagement hätte die relative Stärke des US-Dollar nicht unbedingt untergraben.Vor 82 Jahren traten die Vereinigten Staaten formell in einen mehrjährigen globalen Krieg ein, an dem die meisten großen europäischen Länder beteiligt waren. Zuvor, im Jahr 1933, war den US-Bürgern das Recht auf den Besitz von Gold entzogen worden. Der ursprüngliche Festpreis wurde von 20,67 Dollar auf 35 Dollar je Unze erhöht, und die Konvertierbarkeit war nur für das Ausland möglich.Obwohl der offizielle Goldpreis noch fast 40 Jahre lang bis 1971 fixiert blieb, also lange vor unseren vorherigen Beispielen, bei denen Marktpreise verwendet wurden, gibt es Informationen, die dazu beitragen, etwaige Auswirkungen geopolitischer Fragen zu ermitteln und zu klären, z. B. einen Weltkrieg, der zwischen 1939 und 1945 sechs Jahre lang dauerte. 36 Jahre lang, zwischen 1934 und 1970, sank der effektive Goldpreis um 65%. Die Beteiligung der USA am Zweiten Weltkrieg trug nicht dazu bei, den langen Rückgang zu unterbrechen.Mit effektiv meinen wir, dass die tatsächliche Kaufkraft des US-Dollar eher zu- als abgenommen hat. Wegen der Deflation gab es weniger Dollar, aber sie waren mehr wert. Man konnte mit seinen Dollar mehr kaufen, nicht weniger. Während einer Deflation steigt die Kaufkraft des Dollar. Das liegt daran, dass die Preise für Waren und Dienstleistungen sinken. Die Kehrseite der Medaille ist, dass weniger Dollar zur Verfügung stehen, die Arbeitslosigkeit steigt, die Wirtschaftstätigkeit sinkt usw.Ein im Laufe der Zeit höherer Goldpreis steht in direktem Zusammenhang mit dem langfristigen Rückgang der Kaufkraft des US-Dollar. Alle offensichtlichen Auswirkungen geopolitischer Probleme sind bestenfalls vorübergehend, und es gibt keinen Grund zu erwarten, dass sie messbare oder dauerhafte Auswirkungen auf den Goldpreis haben, es sei denn, der US-Dollar wird negativ beeinflusst. Ein höherer Goldpreis ist nur - und immer - mit dem bereits eingetretenen Kaufkraftverlust des US-Dollar korreliert. (siehe " Gold - After Inflation, What Is Left? ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 28. Oktober 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.