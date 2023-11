Goldpreis verzeichnet im Oktober den stärksten Anstieg seit fast einem halben Jahrhundert

Der Goldpreis erlebte den besten Oktober seit fast einem halben Jahrhundert und trotzte dem harten Widerstand steigender Staatsanleiherenditen und eines starken US-Dollar. Das gelbe Metall legte im vergangenen Monat um unglaubliche 7,3% zu und schloss bei 1.983 Dollar je Unze - der stärkste Oktober seit 1978, als es um 11,7% zulegte.Gold, ein unverzinslicher Vermögenswert, ist in der Vergangenheit ins Trudeln geraten, wenn die Anleiherenditen stiegen. In diesem Jahr wurde jedoch aufgrund einer Reihe bedeutender wirtschaftlicher und geopolitischer Risiken eine Ausnahme gemacht. Dazu gehören die rekordhohe Staatsverschuldung, steigende Zahlungsausfälle bei Kreditkarten, anhaltende Rezessionsängste (trotz Jerome Powells Beharren darauf, dass eine Rezession nicht mehr in den Prognosen der Federal Reserve enthalten ist) und zwei Kriege.Wenn Sie glauben, dass diese Bedingungen die Investitionsnachfrage nach Gold weiter ankurbeln werden, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, um in Erwartung potenziell höherer Preise ein Engagement zu erwägen (oder Ihr Engagement zu erhöhen).Ein Wort der Warnung: Der 14-Tage-RSI (Relative-Stärke-Index) deutet darauf hin, dass der Goldpreis derzeit überkauft ist, so dass es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen kommen könnte. Ich glaube, dass sich eine starke Unterstützung herausgebildet hat, und wenn die Aktienkurse nach dem kürzlichen Höhenflug wieder zurückgehen, könnte dies ein angemessener Katalysator für eine Goldrally sein. Denken Sie daran, dass der November in den letzten 30 Jahren der beste Monat für Aktien war, wobei der S&P 500 laut Bloomberg-Daten im Durchschnitt um 1,96% zulegte.Ich empfehle eine Goldgewichtung von nicht mehr als 10%, die sich gleichmäßig auf physische Goldbarren (Barren, Münzen und Schmuck) und hochwertige Goldminenaktien, Investmentfonds und ETFs verteilt. Denken Sie daran, mindestens einmal im Jahr, wenn nicht häufiger, eine Neugewichtung vorzunehmen.Wenn Sie noch unschlüssig sind, sollten Sie sich ansehen, was der offizielle Sektor getan hat. Laut dem jüngsten Bericht des World Gold Council (WGC) kauften die Zentralbanken im dritten Quartal insgesamt 337 Tonnen Gold und verzeichneten damit das zweitgrößte dritte Quartal aller Zeiten. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Banken bemerkenswerte 800 Tonnen zugelegt, das sind 14% mehr als in den gleichen neun Monaten des Vorjahres.Die Liste der größten Käufer im dritten Quartal wurde von den Schwellenländern dominiert, die sich weiterhin vom US-Dollar abwenden. An der Spitze stand China mit einem massiven Zuwachs von 78 Tonnen Gold, gefolgt von Polen (über 56 Tonnen) und der Türkei (39 Tonnen). Ich rate Anlegern oft, eher auf das zu achten, was die Zentralbanken tun, als auf das, was sie sagen, aber gelegentlich haben sie Recht und es lohnt sich, ihnen zuzuhören.So sagte Adam Glapiński, Präsident der polnischen Nationalbank (NBP), auf der Pressekonferenz im vergangenen Monat, dass das osteuropäische Land weiterhin Gold kaufen werde, was "Polen glaubwürdiger macht". Ziel ist es, dass Gold 20% der gesamten polnischen Währungsreserven ausmacht. Im September machte Gold nach Angaben des WGC 11,2% der polnischen Bestände aus.Werfen Sie auch einen Blick auf Japan. Das Land ist traditionell kein großer Goldimporteur, aber japanische Investoren und Haushalte im Allgemeinen haben den Preis für das gelbe Metall in letzter Zeit auf ein neues Allzeithoch von 300.000 Yen getrieben. Das ist ein erheblicher Unterschied zum 30-Jahres-Durchschnittspreis von knapp unter 100.000 Yen.Mittel- bis kurzfristig wurde der Goldrausch in Japan vor allem durch den historischen Kursverfall des Yen gegenüber dem US-Dollar ausgelöst, der die Anleger dazu veranlasste, sich gegen die Inflation abzusichern. Um den Anstieg der Verbraucherpreise einzudämmen, hat der japanische Premierminister Fumio Kishida ein Konjunkturpaket in Höhe von 173 Billionen Yen (113 Mrd. Dollar) auf den Weg gebracht, das unter anderem vorübergehende Kürzungen der Einkommens- und Wohnsteuer, Hilfen für einkommensschwache Haushalte sowie Benzin- und Versorgungssubventionen vorsieht.Aber wie viele von Ihnen wissen, ist das Gelddrucken durch die Regierungen der Welt, insbesondere während der Pandemie, weitgehend für die derzeitige Inflationswelle verantwortlich, die den Verbrauchern auf der ganzen Welt tief in die Taschen gestochen hat. Ein Ausgabenplan in Höhe von 113 Mrd. Dollar zu diesem Zeitpunkt wird wie Brennstoff für ein Freudenfeuer wirken.Die japanischen Haushalte scheinen dies zu verstehen, denn ihre Zustimmung zu Kishidas Arbeit als Premierminister ist laut jüngsten Umfragen von Nikkei und Tokyo TV auf einen historischen Tiefstand von 33% gesunken. Auf die Frage nach möglichen Steuersenkungen antworteten satte 65% der Befragten, dass diese eine unangemessene Reaktion auf die hohe Inflation seien.Eine bessere Strategie ist meines Erachtens die Anlage in Gold und Goldminenaktien. Wie der WGC mehrfach gezeigt hat, hat sich Gold in der Regel in Zeiten hoher Inflation gut entwickelt. Historisch gesehen ist der durchschnittliche Goldpreis um 14% gestiegen, wenn die Inflationsraten über 3% lagen, was heute der Fall ist. Im 12-Monats-Zeitraum bis Freitag ist der Goldpreis in Dollar gerechnet um 22% gestiegen, was den S&P 500 (+19% im gleichen Zeitraum) übertrifft und deutlich über der Inflation liegt.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 6. November 2023 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.