Brent-OIL sackt in sich zusammen

Quelle Chart: stock3

Das Öl der Nordseeorte Brent zeigt sich, seit dem Trendlinienbruch vom Oktoberbeginn, in einer hochvolatilen sowie abwärtsorientierten Phase. Während der letzten Tage erhöhte sich der Abwärtsdruck nochmals sichtlich und führte das schwarze Gold auf die Sommerniveaus zurück. Unterhalb von 83,03 USD befindet das nächste Abwärtsziel bei 76,86 USD, bevor im Ausdehnungsfall die Marke von 71,85 USD rufen könnte.Etwas Optimismus wäre hingegen bei einer Rückkehr über den nunmehrigen Widerstand von 83,03 USD denkbar. In diesem Fall könnte sich weiteres Erholungspotenzial in das Widerstandsband von 86,92 bis 90,45 USD eröffnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.