Goldpreis gibt nach und verliert im Wochenverlauf 2% angesichts der aggressiven Fed-Rhetorik

Der Goldpreis gab am Freitag leicht nach und drohte auf Wochensicht deutliche Verluste zu erleiden, nachdem eine Reihe aggressiver Äußerungen von Vertretern der US-Notenbank die Märkte dazu veranlasste, ihre Hoffnungen auf eine Pause bei weiteren Zinserhöhungen zu überdenken, berichtet Investing.com . Die abnehmende Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts der nachlassenden Besorgnis über den Krieg zwischen Israel und der Hamas hielt auch den Appetit auf Gold weitgehend in Schach.Nach einem Kurssprung von 10% im Oktober wurde der Goldpreis Anfang November von starken Gewinnmitnahmen getroffen, die das gelbe Metall in dieser Woche auf ein Drei-Wochen-Tief drückten. Die Preise blieben aber immer noch um die mittlere 1.900-Dollar-Marke. Dennoch verzeichnete der Goldpreis am Donnerstag einige Zuwächse, nachdem eine enttäuschende Auktion des Finanzministeriums zu weiteren Verkäufen von Staatsanleihen geführt hatte, wobei einige Händler in Gold umschichteten. Ein entsprechender Anstieg der Renditen von Staatsanleihen hielt die Gewinne beim Gold jedoch in Grenzen.Der Dollar erholte sich in dieser Woche von seinen Sechs-Wochen-Tiefstständen, nachdem die US-Notenbank Fed eine Reihe von aggressiven Äußerungen getätigt hatte. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, warnte am Donnerstag, dass die Fed nicht davon überzeugt sei, dass die Geldpolitik weiterhin ausreichend restriktiv sei, und warnte außerdem, dass eine hartnäckige Inflation zu weiteren Zinserhöhungen führen könnte.Die Erwartungen für ein Ende des Zinserhöhungszyklus der Fed stiegen in der vergangenen Woche deutlich an, nachdem Händler Powells Äußerungen bei einer Sitzung als scheinbar weniger aggressiv interpretiert hatten. Zwar blieb ein Großteil dieser Wetten bestehen, doch die Märkte zeigten sich nun weniger zuversichtlich, dass die Bank die Zinsen im Jahr 2024 deutlich senken wird.© Redaktion GoldSeiten.de