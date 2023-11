Milliardär Ken Griffin: Friedensdividende vorbei, hohe Inflation wird Jahrzehnte dauern

Citadel-Gründer Ken Griffin meinte, dass die Welt mit Unruhen und strukturellen Veränderungen konfrontiert ist, die sie in Richtung De-Globalisierung drängen und eine höhere Basisinflation verursachen, die "jahrzehntelang" andauern könnte, wie Yahoo Finance berichtet. "Die Friedensdividende ist eindeutig am Ende des Weges", so Griffin auf dem Bloomberg New Economy Forum am Donnerstag in Singapur und verwies auf die Kriege zwischen Russland und der Ukraine sowie zwischen Israel und der Hamas. "Wir werden wahrscheinlich höhere Realzinsen und höhere Nominalzinsen sehen."Der Milliardär erklärte, dies werde Auswirkungen auf die Kosten für die Finanzierung des US-Defizits haben. Die Regierung habe nicht mit höheren Zinssätzen gerechnet, "als wir uns auf die Ausgabentour begaben, die ein Defizit von 33 Billionen Dollar verursachte". Griffin fügte hinzu, dass die US-Steuerausgaben in Ordnung gebracht werden müssen, da das Land "auf Regierungsebene wie ein betrunkener Matrose" ausgibt. Er warnte davor, dass das derzeitige Haushaltsdefizit untragbar sei. Obwohl der Arbeitsmarkt des Landes weiterhin relativ stark ist, merken die US-Verbraucher tief im Inneren, dass "etwas nicht stimmt", sagte er.Griffin meinte, der Krieg in der Ukraine bedeute, dass Europa sich mit der Frage auseinandersetzen müsse, wie es seine Wirtschaft aufrechterhalten könne, nachdem es seine billige Energiequelle verloren habe. "Im Moment sind viele Trends im Spiel, die uns in Richtung De-Globalisierung drängen", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de