Sinkende Renditen von Staatsanleihen könnten Fed zu aggressiver Haltung veranlassen

Sinkende Staatsanleiherenditen trugen zu einer explosiven Erholung der Aktienkurse bei und ließen die US-Staatsanleihen von ihren 16-Jahres-Tiefstständen ansteigen. Nun befürchten einige Anleger, dass ein weiterer Rückgang der Renditen die Federal Reserve länger in einer restriktiven Haltung halten könnte, was den Vermögenspreisen auf lange Sicht schaden könnte, berichtet Reuters . Das Paradoxon verdeutlicht, wie sehr die Beziehung zwischen den Renditen und den finanziellen Bedingungen - Faktoren, die die Verfügbarkeit von Finanzmitteln in einer Wirtschaft widerspiegeln und von den Zentralbankern genau beobachtet werden - in den letzten Monaten in den Mittelpunkt gerückt ist.Der Anstieg der Staatsanleiherenditen hat die Risikobereitschaft der Anleger geschwächt und die Aktien in den letzten Monaten belastet, da sie zu einer Verschärfung der finanziellen Bedingungen beitrugen, da sie die Kreditkosten für Unternehmen und Haushalte in die Höhe trieben. Dieses Verhältnis hat sich in den letzten Wochen umgekehrt. Die 10-jährigen US-Renditen - die sich umgekehrt zu den Anleihekursen bewegen - sind seit ihrem Höchststand um fast 50 Basispunkte gefallen, während der S&P 500 in diesem Zeitraum um etwa 6,5% gestiegen ist. Einige Anleger sind jedoch der Meinung, dass die Finanzbedingungen für die Fed zu locker werden könnten, wenn die Renditen weiter fallen und die Zentralbank gezwungen ist, die Zinsen länger hoch zu halten, um einen Wiederanstieg der Inflation zu verhindern."Die Fed möchte vielleicht nicht, dass die 10-jährige Staatsanleihe weit über 5% steigt, aber sie möchte wahrscheinlich auch nicht, dass sie weit unter 4,5% fällt", sagte Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management. "Ihre Stimmung wird sich mit den Zinsen verändern, um uns vielleicht in diesem Bereich zu halten." Jacobsen bleibt optimistisch für Anleihen, da er darauf wettet, dass die Fed die Zinsen zu lange hoch hält und die Wirtschaft in eine Rezession stürzt.Einige Fed-Beamte sagten letzten Monat, dass steigende Renditen weitere Zinserhöhungen durch die Zentralbank ersetzen könnten, da sie die finanziellen Bedingungen verschärften. Während einer Reihe von Auftritten von Politikern in dieser Woche haben sie weitgehend darauf verzichtet, sich verbal gegen die Lockerung der Finanzbedingungen auszusprechen. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell spricht am Donnerstag in einer Diskussionsrunde beim Internationalen Währungsfonds.Analysten von TD Securities sind jedoch der Meinung, dass eine weitere Lockerung der Staatsanleiherenditen letztendlich ein zweischneidiges Schwert" sein wird. "Wenn der Markt die Fed als taubenhaft interpretiert, indem sie mögliche Zinserhöhungen weiter in die Zukunft verschiebt, werden sich die finanziellen Bedingungen lockern. Darauf wird die Fed mit einer härteren Haltung reagieren", schrieben sie Anfang des Monats.© Redaktion GoldSeiten.de