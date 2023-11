IG Wealth Management: Gold ist mit 2.000 Dollar immer noch unterbewertet

Der Goldpreis wurde durch die Stärke des US-Dollar im Jahr 2023 gebremst, aber das gelbe Metall könnte in naher Zukunft für einen großen Ausbruch bereit sein, so Philip Petursson, Chief Investment Strategist bei IG Wealth Management, berichtet Kitco News . In einem kürzlich geführten Interview mit BNN Bloomberg sagte Petursson, dass Gold selbst bei einem Preis von 2.000 Dollar je Unze noch beträchtliches Aufwärtspotenzial hat und dass die Preise im kommenden Jahr deutlich steigen dürften."Gold wurde die meiste Zeit dieses Jahres durch die Stärke des US-Dollar belastet", erklärte Petursson. "Sie sind in der Regel umgekehrt korreliert, d.h. wenn der US-Dollar stärker wird, tendiert Gold dazu, ein wenig zu schwächeln. Wenn wir nun davon ausgehen, dass der US-Dollar von jetzt an schwächer wird, und ich denke, das ist unser Basisszenario bis 2024, dann ist das positiv für Gold."Petursson meinte, IG glaube, dass Gold um bis zu 20% unterbewertet sei. "Sobald der Goldpreis die 2.000-Dollar-Marke durchbricht, kann er unserer Meinung nach auf bis zu 2.400 Dollar steigen. IG Wealth Management geht davon aus, dass sich dieses Aufwärtsszenario selbst dann bewahrheiten wird, wenn die Anleiherenditen auf dem höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten verharren, und erwartet auch, dass die US-Wirtschaft eine weiche Landung hinlegen und eine Rezession vermeiden wird© Redaktion GoldSeiten.de