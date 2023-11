Capital Economics sieht Goldpreis bis Ende 2024 auf 2.100 Dollar steigen

Obwohl die durch das Chaos im Nahen Osten verursachte geopolitische Ungewissheit zu einer gewissen positiven Volatilität auf dem Goldmarkt geführt hat, werden die Preise letztendlich steigen, wenn die US-Notenbank im Jahr 2024 mit der Senkung der Zinssätze beginnt, so die Einschätzung eines Forschungsunternehmens, berichtet Kitco News In einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht erklärte das britische Marktforschungsunternehmen Capital Economics, dass der Goldpreis im nächsten Jahr bei etwa 2.100 Dollar je Unze enden wird. Keiran Tompkins, Rohstoffökonom bei Capital Economics, erklärte in dem Bericht, dass der Krieg Israels mit der Hamas die Federal Reserve voraussichtlich nicht davon abhalten wird, die Zinssätze im nächsten Jahr zu senken.Die optimistischen Aussichten kamen zustande, als die Nachfrage nach sicheren Häfen den Goldpreis kurzzeitig wieder über die Marke von 2.000 Dollar je Unze trieb. Das Edelmetall testet derzeit die wichtige Unterstützung oberhalb von 1.950 Dollar, da die geopolitischen Befürchtungen allmählich abnehmen.Obwohl die geopolitische Unsicherheit im letzten Monat stark zugenommen hat, hat sich der Konflikt nicht verschärft und bleibt auf den Gazastreifen beschränkt. Ebenso wie Gold sind auch die Ölpreise stark gefallen, da viele Rohstoffanalysten feststellen, dass der Krieg kaum Auswirkungen auf die Ölproduktion hat."Wir gehen davon aus, dass der Konflikt zwischen Israel und Hamas nicht zu deutlich höheren Energiepreisen führen wird, auch wenn wir einräumen, dass ein gewisses Risiko besteht, dass sich der Konflikt auf die Ölproduzenten ausweitet und die physische Versorgung unterbrochen wird, wenn beispielsweise der Iran direkt involviert wird. Dementsprechend reicht der Konflikt in seiner derzeitigen Form nicht aus, um die Zentralbanken davon abzuhalten, ihre Politik im nächsten Jahr zu lockern", so Tompkins.© Redaktion GoldSeiten.de