Gold - Ein guter Zeitpunkt für eine Kaufwelle

Die Korrektur beim Goldpreis setzte sich auch in der vergangenen Woche fort und führte den Kurs des Edelmetalls unter den Support bei 1.940 USD. Zuvor war Gold in einer enormen Rally bis Ende Oktober in der Spitze auf 2.009 USD geklettert und hatte nach einer Reihe von übergeordneten Kaufsignalen die seither laufende Korrekturphase begonnen. Nach dem Unterschreiten von 1.940 USD trifft der Wert jetzt auf eine Kreuzunterstützungszone um 1.920 – 1.930 USD.Auf dem aktuellen Niveau könnte der Goldpreis stabilisiert und eine erste Gegenbewegung zur Korrektur seit Ende Oktober begonnen werden. Bei einem Anstieg über 1.955 USD wäre ein kleines Kaufsignal aktiviert. Um den gesamten Aufwärtstrend seit dem Tief bei 1.810 USD zu reaktivieren, müsste der Kurs dagegen über 1.982 – 1.985 USD ausbrechen. In diesem Fall könnte die Rally bis 2.040 USD führen.Sollte Gold dagegen deutlich unter 1.920 USD fallen, wäre eine Korrektur bis 1.892 und 1.884 USD zu erwarten. Dort müssten die Bullen dann aktiv werden, um den Aufwärtstrend zu reaktivieren.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)