Gold - Staatsbankrott könnte einen niedrigeren Goldpreis bedeuten

In der Welt des Goldes wird jedes Ereignis unter dem Gesichtspunkt betrachtet, wie es sich auf den Goldpreis auswirkt - und zwar nach oben. Zu Beginn dieses Jahres waren es die Bankenzusammenbrüche. Davor und seitdem lag und liegt der Fokus auf der Fed im Hinblick auf eine mögliche Zinssenkung. Vor zwei Jahren war es Russland gegen die Ukraine. Letzten Monat war es die Hamas gegen Israel (siehe " Gold Price And Geopolitical Concerns "). Sogar auf wöchentlicher Basis wird ständig auf verschiedene Wirtschaftsstatistiken verwiesen, obwohl die Themen (Baubeginne, Arbeitslosigkeit, Rezession, usw.) nichts mit dem Goldpreis zu tun haben. Jetzt ist ein möglicher Staatsbankrott wieder im Gespräch. Zeit, einen weiteren Mythos über Gold und die daraus resultierenden Preiserwartungen zu entlarven.Es ist abgedroschen, ja, aber die Chancen für einen tatsächlichen Schuldenausfall der US-Regierung sind gering. Ein Schuldenausfall ist nur ein Thema, das aufgrund politischer Spiele und Effekthascherei in Erwägung gezogen wird. Es gibt zwar eine "gesetzliche" Schuldengrenze für die US-Regierung, aber sie hat keine praktische Bedeutung. Unabhängig davon, was verschiedene Mitglieder des Kongresses (beider Parteien) sagen, wäre keiner von ihnen bereit, die Fragen seiner Wähler zu beantworten, sollten sie für die weitreichenden negativen Folgen eines staatlichen Schuldenausfalls verantwortlich gemacht werden. Abgesehen davon gibt es selbst im Falle eines "Zahlungsausfalls" und in Anbetracht aller potenziellen negativen Folgen, die sich daraus ergeben könnten, reichlich fundamentale Unterstützung für einen niedrigeren Goldpreis - nicht für einen höheren.Die derzeitige Besorgnis über einen Zahlungsausfall ist auf die gesetzliche Schuldengrenze zurückzuführen, die der Regierung auferlegt wurde. Nachdem das US-Finanzministerium seine Verschuldungsgrenze erreicht hat, kann es keine weiteren neuen Anleihen ausgeben, um Anleihen, die ihr Fälligkeitsdatum erreicht haben, zurückzuzahlen. Außerdem würden der Regierung aus dem Verkauf zusätzlicher neuer Anleihen keine Barmittel zur Verfügung stehen, um ihre Rechnungen zu bezahlen und ihren Betrieb fortzusetzen. Durch die Ausgabe neuer Anleihen schafft die Regierung Inflation, indem sie das Geld- und Kreditangebot ausweitet. Die Ausweitung von Geld und Krediten verbilligt den Wert des gesamten im Umlauf befindlichen Geldes.Infolgedessen verliert das gesamte vorhandene Geld an Kaufkraft. Der Kaufkraftverlust zeigt sich in Form höherer Preise, die die Auswirkungen der Inflation sind. Wenn man logisch denkt, scheint es klar zu sein, dass, wenn die Regierung nicht in der Lage ist, neue Anleihen auszugeben, um ihre bestehenden Verpflichtungen zu refinanzieren und zusätzliche Erlöse zu erzielen, um ihre laufenden Operationen zu finanzieren, das Ergebnis eine Deflation ist; das Gegenteil von Inflation. Wir erleben bereits einen Rückgang des Geld- und Kreditangebots, da die Preise für Finanzanlagen sinken und die Auswirkungen höherer Zinssätze die Wirtschaftstätigkeit schwächen.Ein Zahlungsausfall der Regierung würde den deflationären Prozess ausweiten und beschleunigen und könnte uns in eine Depression stürzen. Deflation ist das genaue Gegenteil von Inflation und bedeutet, dass man mit seinen Dollar mehr kaufen kann (ein Kaufkraftgewinn), nicht weniger. Das Schlimme daran ist, dass dann weniger Dollar zur Verfügung stehen würden. Da ein höherer Goldpreis im Laufe der Zeit das Ergebnis des Kaufkraftverlustes des US-Dollar ist und eine Deflation zu einem Kaufkraftgewinn des Dollar führt, gibt es keinen fundamentalen Grund, bei einer Deflation einen höheren Goldpreis zu erwarten. Da es keinen fundamentalen Grund gibt, während einer Deflation einen höheren Goldpreis zu erwarten, und da ein Schuldenausfall der US-Regierung deflationär ist, gibt es keine fundamentale Unterstützung für die Erwartung eines höheren Goldpreises infolge eines Schuldenausfalls der US-Regierung.Ich sage weder eine Deflation voraus, noch glaube ich, dass ein Zahlungsausfall der Regierung unmittelbar bevorsteht. Meine Absicht ist es, die Aufmerksamkeit auf die unvernünftigen Erwartungen und Vorhersagen für einen höheren Goldpreis zu lenken, die auf Umständen und Ereignissen beruhen, die nichts mit Gold zu tun haben; oder, im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Regierung, stehen die Fundamentaldaten im Gegensatz zu den Erwartungen. Der einzige fundamentale Grund für die Erwartung eines höheren Goldpreises ist die Berücksichtigung eines zusätzlichen Kaufkraftverlustes des US-Dollar. Dennoch erkennt Gold diese Verluste nur langsam und reagiert in der Regel erst im Nachhinein auf sie. Manchmal erst Jahre später. (siehe auch " Effect Of Deflation On The Gold Price ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 10. November 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.