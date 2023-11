Rezession rast auf uns zu  Adrian Day

Michelle Makori sprach für Kitco News bei der New Orleans Investment Conference mit Adrian Day über die Zinspolitik der US-Notenbank sowie über die aktuelle Wirtschaftslage.Der Chairman und CEO von Adrian Day Asset Management ist der Ansicht, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung immer noch mehr als 50% beträgt. Die Märkte gehen indes mehrheitlich davon aus, dass die US-Notenbank ihren Straffungszyklus abgeschlossen hat, nachdem die Fed die Zinssätze in der zweiten Sitzung in Folge unverändert gelassen hat."Auf der letzten Sitzung der Fed sprachen sich 12 der 19 FOMC-Mitglieder für eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr aus", so Day. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Dezember eine Zinserhöhung erleben werden, liegt bei über 50%. Aber es hängt sehr viel davon ab, was bis dahin passiert." Die eigentliche Botschaft, auf die es zu achten gelte, sei jedoch, wie lange die Fed die Zinsen hoch hält, was eine andere Form der Straffung sei.In Bezug auf die Wirtschaftssituation erklärt der Experte, dass ein erheblicher Wirtschaftsabschwung aufgrund der verzögerten Auswirkungen der geldpolitischen Straffung unvermeidlich sei. Die Rezession ist "ein Güterzug, der auf uns zurollt", warnt Day. Seiner Meinung nach könnte der Aktienmarkt bis Mitte nächsten Jahres zwischen 10 und 20% verlieren, wenn die Rezession die US-Wirtschaft erfasst.Die soliden Wirtschaftszahlen, die in letzter Zeit veröffentlicht wurden, einschließlich des US-BIP-Wachstums von 4,9% auf Jahresbasis im dritten Quartal, seien nur vorübergehend. Das BIP des vierten Quartals werde wahrscheinlich drastisch niedriger ausfallen, glaubt der Experte: "Ich erwarte, dass das BIP im vierten Quartal dramatisch niedriger, aber nicht negativ sein wird. Das nächste Quartal könnte negativ sein. In zwei oder drei Quartalen wird es negativ sein."© Redaktion GoldSeiten.de