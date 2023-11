Rich Checkan: Gold ist Versicherung, Silber hat "erstaunliches" Gewinnpotenzial

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Rich Checkan über den Edelmetallsektor.Der Präsident und COO von Asset Strategies International erklärt, dass sich Kleinanleger derzeit einfach nicht in diesem Sektor engagieren. "Die Zentralbanken sind immer noch sehr stark, aber die Investoren sind nicht in diesem Markt", so Checkan am Rande der New Orleans Investment Conference. "Ich glaube nicht, dass wir die Marke von 2.000 US-Dollar überschreiten und die Preise über 2.000 US-Dollar halten können, wenn die Investoren nicht auf dem Markt sind – sie verkaufen derzeit und kaufen nicht."Gold benötige die Beteiligung von Käufern aus der Mittelschicht, um weiter zu steigen. Und damit dies geschehe, müssten die Menschen, die zu diesem Marktsegment gehören, ein besseres Gefühl für ihre Finanzen bekommen, meint der Experte.Das werde seiner Meinung nach erst dann der Fall sein, wenn die US-Notenbank nach ihrem intensiven Zinserhöhungszyklus mit Zinssenkungen beginne. "Wann also wird sich das ändern? Ich denke, wenn die Fed anfängt, die Zinssätze zu senken. Ich denke, dann werden wir eine Erleichterung für die Mittelschicht sehen und möglicherweise auch eine Erleichterung für die Banken."Mit Blick auf Silber erklärt Checkan, dass sich Gold zwar zuerst bewege, das weiße Metall aber letztlich eine bessere Performance zeige. "Wenn man Silber auf den niedrigeren Niveaus erwischt, bevor es Gold überholt, ist das Gewinnpotenzial erstaunlich. Ich bin immer noch der Meinung, dass Gold die richtige Antwort zur Vermögensabsicherung ist. Aber wenn man auf Gewinn aus ist, tendiere ich eher zu Silber, und jetzt könnte ein sehr guter Zeitpunkt sein."© Redaktion GoldSeiten.de