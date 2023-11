Zijin Mining verliert an Schwung

Quelle Chart: stock3

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. bewies über große Strecken des Handelsjahres 2023 eine gewisse Stabilität. Zuletzt haderten die Notierungen jedoch am Fortbestand Richtung Jahreshochs und der Marke von 1,60 EUR. Vielmehr trübte sich während der vergangenen Wochen die Lage etwas ein, sodass man kurzfristig durchaus von einem Test der Unterstützung zwischen 1,35 bis 1,32 EUR ausgehen sollte. Von dort ausgehend erscheint eine Stabilisierung beziehungsweise vielmehr neuerliche Aufwertung bis 1,41 EUR und höher denkbar.Kritisch wären hingegen neue Mehrmonatstiefs unterhalb von 1,32 EUR. In diesem Fall müsste man von anhaltender Kursschwäche bis mindestens 1,24 EUR oder gar 1,17 EUR rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.