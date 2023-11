Weitere Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA

In den letzten Jahren wurde die einst tadellose Kreditwürdigkeit der US-Staatsschulden von mehreren renommierten Ratingagenturen herabgestuft. Lediglich Moody's hat der wirtschaftlichen Realität getrotzt und die Kreditwürdigkeit der USA weiterhin mit AAA bewertet. Seit Ende letzter Woche ist jedoch auch dieses Unternehmen gezwungen, sich der Realität am Ende des Großen Keynesianischen Experiments zu beugen.Zunächst müssen wir anerkennen, dass dies ein langer, langsamer und mühsamer Prozess ist. Die Ratingagentur Standard and Poor's (S&P) stufte die US-Schulden erstmals im Jahr 2011 herab. Das scheint eine Ewigkeit her zu sein! Damals schien es, als würden die anderen Rating-Agenturen schnell nachziehen und dem Beispiel von S&P folgen. Weit gefehlt. Es hat zwölf Jahre gedauert, bis Fitch einen ähnlichen Schritt unternommen hat.Zwölf Jahre! Am vergangenen Freitag hat nun endlich auch die dritte Agentur, Moody's, einen Schritt getan. Sie hat ihr Rating für die USA noch nicht gesenkt. Stattdessen haben sie die USA einfach auf eine mögliche Herabstufung aufmerksam gemacht. Ganz im Ernst. Das kann man sich nicht ausdenken. Zwölf Jahre nachdem S&P die USA auf AA+ herabgestuft hat, kommt Moody's erst jetzt dazu, eine mögliche Herabstufung in Betracht zu ziehen.Auf kurze Sicht nicht viel. Vielleicht werden die langfristigen Zinssätze ein wenig steigen, da die US-Schulden plötzlich als "riskanter" wahrgenommen werden. Aber das ist weit hergeholt. Wichtiger ist die einfache Erkenntnis dessen, was wir bei TF Metals Report seit 2010 predigen. Nämlich, dass das Ende des derzeitigen schuldenbasierten Geldsystems eine mathematische Gewissheit ist. Es geht nicht darum, ob es unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen wird. Es ist eine Frage des wann.Und wie nah ist dieses "Wann"? Das ist schwer zu sagen, einfach aufgrund der exponentiellen Geschwindigkeit des Untergangs. Denken Sie an Hemingways Beschreibung des Bankrotts. Oder denken Sie an Mr. Creosote in der Eröffnungsszene von Monty Pythons "Der Sinn des Lebens". Nur noch ein hauchdünnes Pfefferminz...Die aktuellen Zinskosten für die Bedienung der aufgelaufenen US-Staatsschulden haben gerade 1 Billion Dollar im Jahr erreicht. Denken Sie einmal kurz darüber nach. Allein die Zahlung der Zinsen für die Staatsschulden kostet die USA jetzt jährlich über 1 Billion Dollar. Je Steuerzahler sind das etwa 6.000 Dollar. Oder man kann es auch anders sehen. Die gesamten Zinskosten belaufen sich auf etwa 20 Mrd. Dollar/Woche, und 20 Mrd. Dollar sind etwa so viel wie das Jahresbudget der NASA.Angesichts der anhaltenden Inflation, jährlicher Haushaltsdefizite in Billionenhöhe und höherer Zinssätze ist es nicht so, dass die jährlichen Kosten für die Bedienung der angehäuften Schulden in nächster Zeit sinken werden. In der Tat ist es schwierig, eine Umkehr dieses Trends zu erkennen:Um die Situation in den Griff zu bekommen und den Zusammenbruch so lange wie möglich hinauszuzögern, wird die US-Notenbank schließlich einen Plan zur Kontrolle der Renditekurve einführen, ähnlich dem, der in Japan im letzten Jahrzehnt versucht wurde. Indem sie die langfristigen Zinssätze auf einem festen Niveau hält, wird sich das exponentielle Wachstum der Schuldendienstkosten in den USA auf eine eher lineare Progression verlangsamen, aber es wird den Gesamttrend nicht umkehren. Es gibt einen Präzedenzfall für diese Politik, denn die Fed hat dies schon einmal versucht, indem sie die Renditekurve kontrollierte, um die exorbitanten Schulden, die während des Zweiten Weltkriegs aufgelaufen waren, zu verwalten und "abzutragen".Aber auch hier gilt, dass die Kontrolle der Renditekurve nur das Wachstum der Zinskosten verlangsamen wird. Die Politik wird nicht umkehren und die Kosten senken. Und warum? Weil der Gesamtbetrag der angehäuften Schulden im Laufe der Zeit weiter ansteigen wird. Sogar das angeblich "unparteiische" Congressional Budget Office geht inzwischen davon aus, dass die Gesamtverschuldung der USA bis zum Jahr 2033 bis zu 50 Milliarden Dollar erreichen wird. Es ist leicht zu prognostizieren, wie all dies zu einem höheren Goldpreis in US-Dollar führen wird. Steigt der Goldpreis mit der Zeit auf über 2.000 Dollar und bleibt dort? Wie wäre es mit 3.000 Dollar?Ist dieses Niveau möglich? Zur Beantwortung dieser Fragen sollten wir vielleicht einen Blick auf Japan und seinen inzwischen gescheiterten Versuch der Renditekurvensteuerung werfen. Der nachstehende Chart zeigt den Goldpreis in japanischen Yen. Seit dem Jahr 2000 hat sich der Preis verzehnfacht und allein in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt. Da die USA ihren Weg in die fiskalische Katastrophe fortsetzen, ist dies auch die Zukunft für Gold in US-Dollar.Die wahre Lehre für heute ist jedoch im obigen Chart zu finden. Japanische Anleger, die frühzeitig erkannt haben, wohin die Finanz- und Geldpolitik ihrer Regierung führt, wurden durch den Umtausch von Yen in physisches Gold vor einer Katastrophe bewahrt. In den USA (und in Kanada) ist es jetzt an der Zeit, auf die gleiche Weise zu handeln. Erwerben Sie physisches Gold und halten Sie es anstelle von Fiatwährung. Gold hat immer wieder bewiesen, dass es Ihr einziger Schutz gegen den monetären Wahnsinn ist, und es wird dies wieder tun, wenn wir uns dem Ende des Großen Keynesianischen Experiments nähern.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 13. November 2023 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.