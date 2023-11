Trauernde Bären

Während wir uns auf die Zielgerade des Kalenderjahres 2023 begeben, ist es kein Geheimnis, dass sich die große Mehrheit der Aktien seit Januar 2022 in einem Abwärtstrend befindet. Während der S&P 500 unter Verwendung einer übermäßigen Gewichtung von sieben Mega-Cap-Aktien berechnet wird, ist der ungewichtete S&P 500 (siehe unten) seit fast zwei Jahren auf der Stelle getreten, so dass die meisten Händler und Anleger das Gefühl haben, im Stich gelassen worden zu sein.Da die Aktienmärkte seit 22 Monaten keinen neuen Höchststand mehr erreicht haben, befindet sich eine ganze Generation in einem völligen Dilemma, da sie nicht weiß, wie sie sich auf einem Markt zurechtfinden soll, der nicht mehr von der Federal Reserve unterstützt wird. Keine quantitative Lockerung mehr, keine Nullzinspolitik und kein Plunge Protection Team, das seit März 2009 mit erstaunlicher Regelmäßigkeit jedes Jahr für saftige Börsengewinne sorgt, die zu ansehnlichen Leistungsprämien führen.Nicht einmal eine globale Pandemie und ein wirtschaftlicher Stillstand könnten den Bullenmarkt oder die Expansion zum Entgleisen bringen, dank umfangreicher Geldabwürfe aus dem Hubschrauber und Rettungswesten für das Bankensystem.Trotz des schockierend offensichtlichen Versuchs der Wall-Street-Quacksalber, im Jahr 2023 einen neuen "flaveur de jour" namens "Künstliche Intelligenz" zu schaffen, war die neue Erzählung, die die Massen zurück in die Aufregung der Aktienmarktteilnahme locken sollte, erfolgreich bei der Schaffung einer brandneuen Art von wertlosen Unternehmen, die alle behaupten, führend auf dem Gebiet der "KI" zu sein.Aber das Ganze endete im Juli, und nach einem schmerzhaften September und einem von Terroristen heimgesuchten Oktober werden diese armen Kinder des Aktienhandels wieder in die Realität zurückgeworfen, mit der wir alten Leute zu kämpfen hatten, bevor Hank Paulson und Ben Bernanke eine Schar krimineller Banken retteten und der neuen "Kinderflotte" beibrachten, wie man "lange lebt und plündert", ohne eine Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung lesen zu müssen.Ich war den ganzen September und Oktober über verblüfft, wie Legionen von Millennials und Gen-Xer, die nach dem GFC 2008 in die Welt der Aktien und Anleihen kamen, von der "Kauf den Dip"-Mentalität zur "Verkauf den Rip"-Mentalität übergingen, während sie völlig überzeugt waren, dass die "neue Normalität" einer feindseligen Fed den Crash von '23 herbeiführen würde. Jetzt, neun Tage später im November, zeigen sie ein Verhalten, das ganz typisch für die Anfangsphase eines neuen Bullenmarktes ist.Sie sind nur noch ein Schatten der forschen, selbstbewussten, die Welt erobernden "Super-Trader", die GME von 0,70 Dollar auf 120 Dollar im Jahr 2021 führten. Sie sind geschlagene, angeschlagene, selbsternannte Opfer einer ungerechten Welt, in der ihnen ihr "göttliches Recht" auf Börsenreichtum von den bösen Boomern, die die Welt regieren, entrissen wurde.Leider zeigen sie auch Verhaltensweisen, die nach längeren Perioden stagnierender oder fallender Preise ganz normal sind; sie sind von einer Aktualitätsverzerrung infiziert, die sie in einem blinden Nebel der Verblendung gefangen hält.Während der Satz "Die Fed hält uns den Rücken frei" nach 2009 eine pausbäckige Gruppe von Daytradern mit unscharfen Gesichtern ermutigte, zeigt der Satz "Länger höher" das Ausmaß der Schmerzen, die diese Kinder in der neuen Normalität des Laisser-faire-Investierens ertragen müssen. Der S&P 500 liegt jetzt ganze 312 Punkte von den Oktobertiefs entfernt, und diese neue Generation von Schwarzmalern arbeitet immer noch an der "harten Landung", die neue Tiefststände erfordert, die den Tiefpunkt vom Oktober 2022 ausgleichen und der "Alles-Blase" ein für alle Mal das Leben aushauchen werden.Wenn ich noch ein weiteres Instagram-Video von einem Mädchen in den Zwanzigern mit Designerklamotten und einer Coach-Tasche sehen muss, das sich die Augen betupft und in die Kamera schnieft, weil es jeden Monat seine Rechnungen bezahlt hat und "nichts mehr für ein Leben übrig hat - keine Clubs, kein Urlaub in Cancún, kein Fitnessstudio - nichts!", werde ich meinen alten Zehn-Pfund-Bleistiftspitzer durch den Monitor schießen. Jede Generation, seit Omar, der Keulenschwinger, Frauen aufgerissen hat, indem er ihnen auf den Kopf schlug, musste irgendwann einmal Opfer bringen. Gewöhnen Sie sich daran.Abgesehen von einem kleinen, durch Powell verursachten Rückschlag am Donnerstag ging der SPDR S&P 500 ETF bei 440,19 Dollar aus dem Handel, dem höchsten Stand seit dem Schlusskurs vom 17. Oktober bei 438,14 Dollar, und droht nun, das Septemberhoch bei 449,49 Dollar zu testen. Mit einem Relative-Stärke-Index (RSI) von 62,15 ist noch Luft nach oben, vor allem, wenn er die Abwärtstrendlinie, die von den Höchstständen im Juli und September abgeleitet ist, überwindet.