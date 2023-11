Jeff Clark: Jahrhundertchance bei den Juniors?

Charlotte McLeod sprach für the Investing News Network während der New Orleans Investment Conference mit Jeff Clark über die Stimmung im Junior-Rohstoffsektor. Der Experte ist der Meinung, dass viele dieser Aktien derzeit überverkauft sind und sich für die Anleger eine Jahrhundertchance ergeben könnte. "Diese Dinge sind zyklisch – wir befinden uns in einem Abwärtszyklus, die Stimmung ist schlecht. Aber irgendwann wird sich dies umkehren und wir werden einen Aufschwung bei Gold erleben, und ich denke, dass die Gewinne bei den Bergbauunternehmen, insbesondere bei den Junioren, offen gesagt spektakulär sein werden", so Clark.Er rät Anlegern dazu, die Aktien, die sie derzeit halten, daraufhin zu prüfen, ob sie in der Lage sind, an dieser Entwicklung teilzuhaben.Der Autor erwartet der Goldpreis im Jahr 2024 neue Allzeithochs erreichen könnte: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Goldpreis hier stehen bleibt. Er wird sich wahrscheinlich abschwächen, wenn sich die Lage in Israel beruhigt, und er wird steigen, wenn es schlimmer wird. Aber das ist ein kurzfristiges Problem. Im Großen und Ganzen ist zu viel los, als dass man wirklich sagen könnte, dass der Goldpreis sinken wird. Es gibt eine Menge Katalysatoren, die dort vorhanden sind. Und es könnte etwas sein, womit die Leute nicht rechnen."Typischerweise bleibt der Silberpreis zunächst hinter dem Goldpreis zurück, aber laut Clark zeigt die Geschichte, dass der Silberpreis schließlich besser abschneidet als der Goldpreis: "Ich glaube, dass die nächste Hausse in diesem Zyklus bedeutend sein wird. Sie wird stark sein. Ich denke, dass dies ein zwei- bis dreijähriger Bullenmarkt sein könnte, sobald (Gold) ein neues Allzeithoch erreicht, sobald es ausbricht. Und Silber wird kommen, aber es wird eine verzögerte Reaktion geben. Die Lunte dort ist etwas länger als die Lunte bei Gold."© Redaktion GoldSeiten.de