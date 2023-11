Fortuna Silver mit neuen Ambitionen?

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Silberminenunternehmen Fortuna Silver Mines Inc. verweilt unverändert in einem negativen Bias. Das Doppeltop vom Frühjahr lastet weiterhin auf der Aktie und führte erst im Vormonat zu einem frischen Verlaufstief bei 2,58 USD. Seither lässt sich eine gewisse Stabilisierungstendenz erkennen, welche allerdings erst noch ihre Bestätigung einholen muss. Daher auch der Titel zu den "neuen Ambitionen". Mehr dazu im Nachgang.Seit Mitte Oktober lässt sich eine Stabilisierung erkennen. Bereits seit einigen Wochen tendiert die Aktie dabei zwischen 2,78 USD auf der Unterseite sowie 3,13 USD auf der gegenüberliegenden Oberseite. Zuletzt wurde das Widerstandsniveau bei 3,13 USD attackiert und es scheint so, als würde sich dieser Tage eine Wiederholung ereignen. Oberhalb von 3,13 USD per Tagesschluss dürften jedenfalls weitere Käufer ihr Interesse bekunden, sodass eine Aufwertung in Richtung der Abwärtstrendlinie seit dem Frühjahr ihren Einzug halten könnte.Neben 3,23 USD lässt sich hierbei das Kursniveau rund um 3,40 USD ableiten. Ein klar mittelfristig bullisches Signal wäre darüber hinaus bei anhaltender Stärke und einem Anstieg über 3,60 USD denkbar. Demgegenüber wäre ein anhaltendes Verweilen unterhalb von 3,13 USD neutral zu werten und auch ein nochmaliger Test der Unterstützung bei 2,78 USD nicht auszuschließen.Ein Rückgang darunter dürfte allerdings die Verkaufsseite aktivieren. In der Konsequenz müsste man mit fallenden Notierungen bis hin zum Verlaufstief vom Oktober bei 2,58 USD rechnen, bevor darunter die Unterstützung von 2,40 USD je Anteilsschein in den Fokus rücken dürfte. Augenblicklich verweilt die Aktie in einer äußerst interessanten Ausgangslage für beide Wege, wobei trotz vorherrschender Abwärtstendenz, ein bullischer Jahresausklang gut möglich erscheint.Sollten die Bullen den nächsten Ausbruchsschub über 3,13 USD initiieren können, wäre kurzfristig weiteres Steigerungspotenzial vorhanden. Neben 3,23 USD würde dabei die Abwärtstrendlinie seit dem Frühjahr rund um 3,40 USD ins Visier der Bullen rücken. Oberhalb von 3,60 USD wäre die Bullen sogar wieder gänzlich im Vorteil.Der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin intakt und könnte sich auch fortsetzen. Insbesondere bei einem Rückgang unter 2,78 USD wäre ein neues Verkaufssignal aktiviert, sodass in der Konsequenz weitere Verkaufswellen folgen dürften. Die Abwärtsziele lassen sich bei 2,58 USD und darunter bei der Unterstützung von 2,40 USD definieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.