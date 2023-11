Aurania Resources nimmt an der 121 Mining Investment Conference teil

Toronto, 14. November 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen an der kommenden 121 Mining Investment Conference in London am 20. und 21. November teilnehmen wird.121 Mining Investment London wird mehr als 175 Bergbauunternehmen und mehr als 500 erfahrene Investoren für zwei Tage mit vorbereiteten, gezielten 1-2-1 Meetings empfangen. Neben dem strukturierten Programm im Voraus gebuchter Meetings, in denen Investoren geeignete Projekte vorgestellt werden, bietet das Konferenzprogramm Expertenkommentare und die neuesten Marktinformationen zu wichtigen Branchenentwicklungen.Alle Investoren, die an der 121 Mining Investment London teilnehmen möchten, können sich hier für eine kostenlose Eintrittskarte registrieren: https://hubs.la/Q026gbp80. Bitte besuchen Sie Aurania am Stand #B13.Die globale Veranstaltungsreihe 121 Mining Investment bringt Portfoliomanager und Analysten von institutionellen Fonds, Private-Equity-Gruppen und Family Offices mit den Managementteams von Bergbauunternehmen zu persönlichen 1-2-1-Gesprächen zusammen.121 Mining Investment hat ein ständig wachsendes globales Portfolio, das derzeit London, New York, Kapstadt, Las Vegas, Frankfurt, Sydney, Singapur und Hongkong abdeckt sowie Online-Ausgaben während des Jahres.Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.Carolyn Muir, VP Corporate Development & Investor RelationsTel. : (416) 367-3200carolyn.muir@aurania.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX-V noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX-V definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!