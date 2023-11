Vulkan-Erwachen?, Euro-Ende? & eine interessante Silber-Beobachtung

Krisenstimmung in der Baubranche - ein Personalabbau von 300.000 Stellen wird bis 2025 befürchtet, ebenfalls eine Explosion der Mietpreise.Die Bundeswehr hat erhöhte Kosten für Wärme, Licht etc. (woher nur?), die so nicht einkalkuliert waren und jetzt woanders eingespart werden müssen. Die Aufstockung der Militärhilfe für die Ukraine von 4 auf 8 Mrd. Euro ist kein Problem.Mario Draghi, ehemaliger EZB-Chef, sieht düstere Wolken für die Eurozone aufziehen. Eine Rezession sei sicher und ohne eine noch tiefergreifendere Zusammenarbeit sei sogar das Überleben der EU ungewiß.Auf Island bebt die Erde, aber nicht nur dort. Auch in Italien, Japan, Rußland und anderen Ländern steigt die Aktivität sprunghaft. Was liegt in der Luft?Die Türkei, von Inflation gebeutelt, importierte im Oktober nur noch gut die Hälfte des Goldes des Vorjahreszeitraums, dafür aber mehr als die doppelte Menge Silber. Silber-Showdown durch China? Laut Bai Xiaojun ist er unausweichlich.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)