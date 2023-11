Platin - Ist das die Trendwende?

Nachdem Platin an der Hürde bei 938 USD Anfang November gescheitert war, endete die Erholung der letzten Wochen und ging in einen Abverkauf über. Dieser erreichte zuletzt das Abwärtskursziel bei 840 USD und wurde dort von einem massiven bullischen Konter abgelöst. Die am Montag begonnene Kaufwelle erreicht jetzt bereits den Widerstand bei 889 USD.Nach dem steilen Konter sehen sich die Bullen wieder den beiden entscheidenden Hürden bei 889 und 908 USD gegenüber. Sie könnten im Rahmen der laufenden Erholung angelaufen werden und der Wert ggf. sogar schon an die Barriere bei 938 USD steigen. Wird diese gebrochen, könnte Platin in Folge eines solchen mittelfristigen Kaufsignals bis 988 und 1.020 USD steigen.Eine vorherige Korrektur bis 865 USD würde die Ausbruchschancen der Bullen nicht schmälern und könnte jederzeit von einer weiteren Kaufwelle abgelöst werden. Unter 865 USD stünde dagegen ein Rückfall auf 841 USD an. Dort müsste den Bullen dann ein Doppelboden gelingen, um einen Einbruch auf 822 und 810 USD zu verhindern.Platin Chartanalyse (Tageschart)© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)