Goldpreis steigt, da Angst vor weiteren Zinserhöhungen nachlässt

Die Goldpreise sind am heutigen Mittwoch angestiegen. Laut Investing.com liegt der Grund für diese Entwicklung darin, dass die schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten die Annahme bekräftigten, dass die Federal Reserve die Zinserhöhungen abgeschlossen hat.Gestern hatte das gelbe Metall den besten Tagesanstieg seit mehr als drei Wochen verzeichnet, da der Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen aufgrund der Aussicht auf keine weiteren Zinserhöhungen durch die Fed deutlich fielen.Größere Zuwächse beim Goldpreis seien jedoch dadurch verhindert worden, dass die Anleger hauptsächlich in risikoreiche Anlagen umschichteten. Aktien und Rohstoffe verzeichneten heute kräftige Zuwächse.Zudem musste der Goldpreis in der vergangenen Woche starke Verluste hinnehmen, da die Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts der nachlassenden Ängste in Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas zurückging.© Redaktion GoldSeiten.de