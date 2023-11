Natixis langfristig optimistisch in Bezug auf Gold

Trotz jüngster Kursgewinne für Gold rechnet Natixis zum Jahresende mit niedrigeren Preisen, da der "Angsthandel" weiter nachlässt, dies berichtet Kitco News In der jüngsten Goldanalyse erklärte der Edelmetallanalyst Bernard Dahdah demnach, dass der Goldpreis kurzfristig um weitere 4% fallen und damit wieder unter die Marke von 1.900 US-Dollar fallen könnte. Grund sei, dass sich die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten stabilisierten und der Krieg Israels mit der Hamas auf die Grenzen des Gazastreifens beschränkt bleibe.Trotz der kurzfristig bearischen Aussichten sieht der Experte jedoch langfristiges Potenzial für das Edelmetall: "Wir sind der Ansicht, dass der Goldpreis selbst im Falle einer Korrektur Unterstützung finden wird, sobald die US-Notenbank mit der Zinssenkung beginnt, was unserer Meinung nach bereits im Mai der Fall sein wird", so Dahdah. "Obwohl wir kurzfristig einen Rückgang der Goldpreise sehen, werden die Preise im Jahr 2024 im Durchschnitt immer noch bei 1.883 $/oz liegen und im Jahr 2025 auf durchschnittlich 1.918 $/oz ansteigen, wenn es zu einem langfristigen Waffenstillstand kommt."© Redaktion GoldSeiten.de