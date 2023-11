Inflationsdaten USA

Gestern wurden die Inflationsdaten für Oktober in den USA veröffentlicht. Die Inflationsrate ist auf 3,20% gefallen, was deutlich unter den 3,70% des Vormonats lag und auch unter den Analystenschätzungen, die bei 3,30% lagen.Die Verbraucherpreise Ex-Nahrungsmittel und Energie (Kernrate) lag bei 4% und somit leicht unter dem Vormonat (4,10%) und den Erwartungen (ebenfalls 4,10%). Die Märkte nahmen diese Nachrichten positiv auf. Aktien zogen an, die Edelmetalle wurden gekauft und auch die Anleihen zogen an (Renditen nach unten).Für die Dezember-Sitzung der FED sehen nun 94,50% keine Zinserhöhung, ein Anstieg von fast 10% nach den gestrigen Inflationsdaten:Der Goldpreis konnte den am Montag genannten Bereich oberhalb der 1.932 USD verteidigen. Ein Widerstand liegt um 1.980 USD:Silber gestern deutlich fester als Gold, was ein gutes Signal ist. Die Chancen sind vorhanden, dass wir mit einem höheren Tief die Konsolidierung endgültig beenden:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.