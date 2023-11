Carley Garner von DeCarley: Gold nicht nachjagen

In einem Interview mit Kitco News erklärte Carley Garner, Mitbegründerin des Brokerunternehmens DeCarley Trading, dass Gold kein Markt sei, dem die Anleger nachjagen sollten. Die Marktanalystin sei dem Goldpreis gegenüber neutral eingestellt, nachdem seine jüngste Erholung bei 2.000 USD erneut an Schwung verloren habe.Aufgegeben habe sie das Edelmetall jedoch noch nicht. Sie empfiehlt Anlegern, ein wenig Geduld zu haben und auf eine weitere Kaufgelegenheit zu warten: "Es gab in der Geschichte ein paar Zeiten, in denen die Jagd nach Gold funktioniert hat, aber das war wirklich nur ein paar Mal in der Geschichte der Fall. Normalerweise ist es die Art von Markt, die man bei wirklich großen Einbrüchen kaufen sollte", so Garner. "Wir haben unseren Kunden geraten, Gold zu halten, und wir warten einfach auf den nächsten Ausverkauf. Ich denke, dass der Rückgang wahrscheinlich größer sein wird, als die meisten Leute erwarten."Garner halte nach einem neuen Einstiegspunkt bei etwa 1.920 $ je Unze Ausschau. Angesichts der gestiegenen Marktunsicherheit bestehe jedoch die Möglichkeit, dass der Goldpreis bis auf 1.860 $ zurückfällt.© Redaktion GoldSeiten.de