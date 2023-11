WGC: Chinas Goldmarkt im Oktober 2023

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog gestern die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im Oktober. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.In der Zusammenfassung für den Monat Oktober heißt es:• Der LBMA-Goldpreis AM in USD und der Shanghai Gold Benchmark PM (SHAUPM) in RMB zogen an und verzeichneten beide den stärksten monatlichen Anstieg seit März.• Die Industrie zog im Oktober 121 Tonnen Gold von der Shanghai Gold Exchange (SGE) ab, ein saisonbedingter Rückgang von 48 Tonnen im Vergleich zum September und ein Anstieg von 23 Tonnen im Jahresvergleich.• Der lokale Goldpreisaufschlag ging von seinem Rekordhoch zurück, was möglicherweise auf die schwächere Goldnachfrage im Verlauf des Monats zurückzuführen ist.• Die kollektiven Bestände der chinesischen Gold-ETF blieben mit 60 Tonnen unverändert, während das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) aufgrund der starken lokalen Goldpreisentwicklung auf 28 Mrd. RMB (4 Mrd. USD) anstieg.• Die People's Bank of China (PBoC) verkündete ihren zwölften Goldankauf in Folge, wodurch die offiziellen Goldreserven um 23 Tonnen auf insgesamt 2.215 Tonnen stiegen.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org.© Redaktion GoldSeiten.de