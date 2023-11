Tavi Costa: Goldpreisausbruch ist "unvermeidlich"

Charlotte McLeod sprach während der New Orleans Investment Conference für The Investing News Network mit Tavi Costa über die Stimmung im Rohstoffsektor und darüber, wo er aktuell Chancen sieht."Jeder wartet irgendwie auf den Ausbruch bei Gold, sonst gibt es keine Party", erklärte der Partner und Portfoliomanager bei Crescat Capital. "Alle warten geduldig ab, und meiner Meinung nach wird es dazu kommen – ein Ausbruch ist unvermeidlich. Dann sollten andere Rohstoffe folgen, und dann sollten die Bewertungen der Unternehmen neu bestimmt werden."Costa habe 2018 begonnen, die CAPEX-Trends bei Bergbauunternehmen genau zu beobachten. Wenn hier ein Boden gebildet wird, sehe man in der Regel einen Bullenmarkt bei den Rohstoffen. "Man weiß nur nicht, was auf der Makro-Seite der Auslöser sein wird, aber die Grundlage der These ist da.""Ich habe das Gefühl, dass im Moment wirklich alles zusammenkommt, aber die Stimmung ist wirklich bärisch", so Costa weiter. "Ich bin ganz und gar nicht so. Ich bin extrem optimistisch, ich bin im Moment sehr fokussiert ... man will ja nicht zur falschen Zeit den Fokus verlieren."Der Marktexperte erwartet, dass das traditionelle Portfolio mit einem Verhältnis von 60/40 in der Zukunft nicht mehr bestehen wird. Er geht davon aus, dass Rohstoffe, insbesondere Gold, eine Rolle spielen werden und mit Staatsanleihen konkurrieren könnten. Er wies zudem darauf hin, dass nach jüngsten Untersuchungen 70 Prozent der Berater Portfolios mit weniger als 1 Prozent Goldanteil haben.© Redaktion GoldSeiten.de