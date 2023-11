Kirgisistan hat seit Jahresbeginn 9,9 Tonnen Gold verkauft

In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 hat Kirgisistan 9,9 Tonnen Gold im Wert von 619,7 Millionen Dollar exportiert. Dies geht aus den Daten des nationalen Statistikkomitees hervor, berichtet Azernews unter Berufung auf die Nachrichtenagentur 24.kg.Das Hauptvolumen der Edelmetallausfuhren entfällt auf die Schweiz. Mindestens acht Tonnen wurden für 502,8 Millionen Dollar dorthin geliefert. Die Daten für die ersten acht Monate des Jahres 2023 zeigen Exporte in Höhe von 7,1 Tonnen.Darüber hinaus lieferte die Republik 984,3 Kilogramm Edelmetall nach Hongkong und 908,8 Kilogramm in die Vereinigten Arabischen Emirate.Im Jahr 2022 war fast die gesamte Goldmenge der ersten neun Monate des Jahres in die Türkei exportiert worden. In diesem Jahr fanden keine Lieferungen in dieses Land statt.© Redaktion GoldSeiten.de