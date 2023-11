Palladium - Erholung mit Fragezeichen

Palladium wurde ab Anfang Oktober in einer weiteren steilen Verkaufswelle unter die bisherigen Verlaufstiefs im Bereich von 1.192 USD gedrückt und brach in zwei gleichlangen Abwärtsstrecken bis an das Kursziel bei 960 USD ein. Knapp darunter starteten die Bullen bei 946 USD am Montag eine Erholung, die jetzt an der Hürde bei 1.052 USD abzuebben droht.Kurzfristig hätten die Bullen jetzt die Chance, den Anstieg bei einem Ausbruch über 1.052 USD fortzusetzen und die Unterseite der letzten Konsolidierungsphase bei 1.082 USD zu erreichen. Erst über der Marke wäre allerdings ein kurzfristiges Kaufsignal aktiv und Zugewinne bis 1.136 und 1.192 USD zu erwarten.Sollte der Kurs von Palladium dagegen unter 960 USD einbrechen, wäre die Erholungschance vergeben und mit einem direkten Abverkauf auf die Abwärtsziele bei 920 und 880 USD zu rechnen. Dort könnte eine weitere Erholung starten.Palladium Chartanalyse (Tageschart)© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)