Teck Resources: Dividendenzahlung

Das kanadische Rohstoffunternehmen Teck Resources Limited kündigte gestern die Zahlung einer Dividende für seine ausstehenden Stammaktien der Klasse A und nachrangigen stimmberechtigten Aktien der Klasse B in Höhe von 0,125 $ je Aktie an.Den Angaben zufolge soll die Ausschüttung an die Aktionäre per 15. Dezember 2023 planmäßig am 29. Dezember 2023 erfolgen.© Redaktion MinenPortal.de