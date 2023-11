Rick Rule über die Rallye am Uranmarkt

Michelle Makori sprach für Kitco News während der New Orleans Investment Conference mit Rick Rule über den Uranmarkt.Der Markt erlebt gerade ein Ausbruchsjahr, in dem die Preise seit Jahresbeginn um mehr als 50% gestiegen sind und damit den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht haben. Dieses erneute Interesse wird durch die Notwendigkeit einer Energiediversifizierung bestärkt, insbesondere nach dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und der weltweiten Abkehr von fossilen Brennstoffen. Nach Ansicht des Präsidenten und CEO von Rule Investment Media und ehemaligen CEO und Präsidenten von Sprott hat die Rallye noch viel Spielraum.Die bedeutende Rolle Russlands im Uransektor und die jüngsten Störungen im Niger, einer weiteren wichtigen Uranquelle, erschweren die derzeitige Marktdynamik: "Der Uranpreis musste bis zu dem Punkt steigen, an dem die Produzenten ihre Produktionskosten, einschließlich der Kapitalkosten, decken können. Das war absolut unvermeidlich", so Rule. "Die Japaner begannen, ihre Atomkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen, was gleichzeitig die Nachfrage nach Uran erhöhte und das Angebot reduzierte. Das passierte im Jahr 2023."Was die Entwicklung der Uranaktien betrifft, so haben die jüngeren Unternehmen die älteren übertroffen. Dies wird sich jedoch bald ändern, so Rule. "Ich vermute, dass das leichte Geld mit Uran bereits verdient wurde. Der erste Schritt, bei dem es von absolut verachtet zu toleriert wird, ist ein guter Schritt. Ich glaube, dass großes Geld vor uns liegt, großes spekulatives Geld."© Redaktion GoldSeiten.de