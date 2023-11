Matsa Resources Ltd.: Update zum Devon-Projekt

Matsa heute mit einem Update zum Devon-Goldprojekt, für das man ein Joint-Venture mit der privaten Gesellschaft Lindem Gold vereinbart hatte: Link In einem noch nicht bindenden Vertrag hat man vereinbart, dass Matsa Resources die 100% am Goldprojekt zurückerhält und man im Falle einer Produktionsaufnahme oder eines Verkaufs, Linden Gold bis zu 4 Millionen AUD bezahlt, wenn Gewinn erzielt wird.Das Ganze klingt nun etwas verrückt, vor allem wenn man sich die letzten Meldungen zu diesem Thema ansieht. Ich habe deshalb nachgefragt. Matsa möchte sich nicht monatelang streiten und dann, selbst im wahrscheinlichen Erfolgsfall, auf den Anwaltskosten sitzenbleiben. Deshalb dieser "Deal".© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.