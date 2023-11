Harmony Gold attackiert wichtigen Widerstand

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. sendete bereits zur vergangenen Analyse vom 24. August Lichtblicke. Der damalige Fahrplan ging zunächst auf und stiegen die Notierungen über das Widerstandsniveau von 4,66 USD hinaus. Zwar wurden die Bullen in weiterer Folge nochmals auf die Probe gestellt. Doch schlussendlich steuerte die Aktie zielbewusst auf das erst gestern beinahe schon erreichte Level von 5,61 USD zu. Mehr dazu im Anschluss.Der nach dem Ausbruch im September erfolgte Rücksetzer bestätigte einmal mehr die Aufwärtstrendlinie seit Ende 2022. Seither schossen die Notierungen buchstäblich gen Norden und das Ziellevel von 5,61 USD wurde mit nur einem US-Cent, während des gestrigen Handels, nur knapp verfehlt. Nun wird es zum Wochenschluss spannend, ob die Aktie a.) den Ausbruch und b.) die Etablierung oberhalb von 5,61 USD vollziehen kann. Sollte dies nämlich gelingen, würde sich weiteres Potenzial bis 6,56 USD und darüber bis zum Hochpunkt des Jahres 2020 bei 7,61 USD eröffnen.Das gegenwärtige Kursverhalten erlaubt, inklusive der positiv ausgerichteten beiden gleitenden Durchschnitte EMA50+200 (rote und grüne Linie), weitere Zugewinne bis ins nächste Jahr hinein. Klarerweise wird die Performance beziehungsweise Tendenz der Aktie von der Lage am Edelmetallmarkt beeinflusst. Da Gold selbst auch bullisch wirkt, bestätigt sich diese positive Annahme. Allerdings man immer auch Plan B in petto haben sollte.Bei der Harmony Gold Aktie wäre, bei einem scharfen Rücklauf inklusive Schließung des Up-Gaps (Eröffnungslücke) vom 14. November, bereits Vorsicht geboten. Denn sollten im Nachgang auch das nunmehrige Unterstützungsniveau von 4,66 USD wieder unterschritten werden, könnte es nochmals zu einem Test der seit Ende 2022 etablierten Aufwärtstrendlinie kommen.In Verbindung der Unterstützung bei 4,18 USD, sollte man das Kursverhalten für diesen Fall und Verlauf engmaschig beobachten. Denn würde das Level von 4,18 USD nachhaltig aufgegeben und ebenso die Trendlinie brechen, müsste man mit weiteren Verlusten bis mindestens 3,47 USD rechnen.Die Käufer sind weiterhin am Drücker und somit erscheinen weitere Kursgewinne möglich. Sollte daher der unmittelbar vorausliegende Widerstandsbereich von 5,61 USD nachhaltige überwunden werden können, warten weitere Aufschläge in Richtung des Levels von 6,56 USD sowie dem folgend beim Hochpunkt aus 2022 von 7,61 USD auf die Aktionäre.Gegenwärtig haben die Bären keine Chance. Die jüngsten Zugewinne bestätigen den Trendverlauf. Einzig ein Rückgang unter 4,66 USD könnte den bullischen Fahrtwind stoppen oder gar umkehren. Unterhalb von 4,66 USD müsste man nämlich mit weiteren Abgaben bis 4,18 USD und ggf. sogar 3,47 USD kalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.