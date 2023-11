Regierungs-Fiasko, Absturzgefahr & neuer Bürgerkrieg?

Die Bundesregierung hat vor dem Bundesverfassungsgericht eine schwere Niederlage erlitten, die ihre Pläne für die "Energiewende" durchkreuzt. Ärger ist programmiert und die Wahrscheinlichkeit für Neuwahlen steigt.Ein in England erschienener Bericht spricht davon, daß die Luftfahrbranche vor dem Abgrund steht. Immer mehr Piloten, die man vorher zu einer Injektion genötigt hatte, setzen "Mayday-"Notrufe ab.Xi Jinping reist in die USA und Präsident Biden nennt ihn erneut einen Diktator. Droht in der Ukraine ein neuer Bürgerkrieg? Scott Ritter befürchtet genau diesen zwischen denen, die kapitulieren wollen und denen, die das nicht wollen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)