Goldpreisprognose: 47./48. KW 2023

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche

Das Tief des Jahres 2022 hat der Goldpreis (XAU/USD) bei 1.614 $ markiert. Dort war der vorangegangene Abwärtstrend beendet und der Kurs konnte wieder deutlich zulegen. Im Mai 2023 hat der Spot-Preis bei 2.081 $ im 52-Wochen-Hoch auch die Höchstmarken der Jahre 2020 und 2022 herausgenommen. Hier ist jedoch der altbekannte Widerstand aus den letzten Anläufen über die 2.000 US-Dollar Marke zum Tragen gekommen und die Notierungen mussten sich im Juni sowie im August am 61,8% Fibonacci-Retracement stützen.Nachdem auch diese Unterstützung gebrochen wurde, hat der Goldpreis Anfang Oktober bei 1.810 $ ein neues Zwischentief erreicht. Die dort entstandene Nachfrage konnte den Markt jedoch in eine eindrucksvolle Erholung drehen und die 2.000er $ Marke kurzfristig zurückgewinnen. Danach hat sich erneut Korrekturpotential durchgesetzt und Notierungen bei 1.930 $ anvisiert. Dieser Bereich konnte in der vergangenen Woche stützen und eine Rückkehr an die 1.980er $ Marke fördern. Über dem 78,6% Fibonacci-Level dürfte sich damit zum Wochenstart am Montag weiteres Erholungspotential zeigen.• Mögliche Tagesspanne: 1.975 $ bis 1.995 $• Nächste Widerstände: 1.987 $ = Juli-Hoch | 1.993 $ = Vorwochenhoch• Wichtige Unterstützungen: 1.971 $ = 78,6% Fibo-Level | 1.952 $ = Septemberhoch | 1.928 $ = Vorwochentief• GD20 (Std): 1.984 $Der Kurs nähert sich der Widerstandszone um 2.000 $ und ringt erneut um einen nachhaltigen Durchbruch. Bereits am Dienstag könnte sich zeigen, ob dies gelingt oder wieder ein zähes Ringen mit der Angebotssituation stattfindet.• Erwartete Tagesspanne: 1.980 $ bis 2.005 $Ergänzend zum Stundenchart konnte sich der Goldpreis zunächst am 200-Tage-Durchschnitt stützen und den GD 20 zurückgewinnen. Damit dürfte eine weitere positive Entwicklung bevorstehen.Die Marke bei 1.950 $ könnte im Wochenverlauf einem Re-Test unterzogen werden. Sollte die Unterstützung halten bleibt ein Ringen um den 2.000er $ Bereich zu erwarten.• Mögliche Wochenspanne: 1.950 $ bis 2.010 $Sollte der Widerstand an der runden 2.000er $ Marke überwiegen, stellt eine Schiebephase über 1.930 $ die wahrscheinlichste Entwicklung dar.Ein Ausbruch über 2.010 $ hingegen könnte das Startsignal für einen neuen Anlauf an das Allzeithoch bilden.• Mögliche Wochenspanne: 1.970 $ bis 2.020 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)