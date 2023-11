Bitcoin  Luft holen vor dem nächsten Anstieg

Performance in USD seit Jahresanfang, vom 18. November 2023. Quelle: Tradingview

Solana in USD, Wochen-Chart vom 18. November 2023. Quelle: Tradingview

Bitcoin in USD, Wochenchart vom 18. November 2023. Quelle: Tradingview

Mit einem Tiefstkurs bei 24.920 USD endete die neuneinhalbwöchige Sommerkorrektur (-25%) beim Bitcoin bereits am 11. September. Seitdem trieb die ETF-Fantasie die Bitcoin-Notierungen zunächst schrittweise und ab Mitte Oktober immer stärker nach oben. Der Höchststand wurde bislang mit 37.978 USD am 9. November erreicht, womit unser 3. Kursziel (ausgegeben im Januar) bei 35.924 USD erreicht und übersprungen wurde. In den letzten neun Tagen hat sich der Bitcoin nun jedoch an der Widerstandsmarke um 38.000 USD festgelaufen, während auf den kleineren Zeiteinheiten die negativen Divergenzen zunehmen.Gelingt angesichts der überkauften Lage trotzdem der Ausbruch in Richtung unseres 4. Kursziels um 48.555 USD oder wird nach der starken Rally der letzten Wochen nicht nur kurzfristig ein gesunder Rücksetzer notwendig?In jedem Fall liegt der Bitcoin auf Jahressicht mit einem Plus von 119,71% weit vorne und ist das mit Abstand schnellste Pferd. Ethereum kommt auf einen Anstieg von 61,39%, während der S&P500 mit 18% und der DAX mit 12,86% weit abgeschlagen dahinterkommen. Enttäuschend ist in diesem Vergleich die Performance der Edelmetalle, denn Gold konnte seit Jahresanfang zwar um solide 7,67% zulegen, Silber hingegen notiert mit 1,17% im Minus.Die Tatsache, dass die großen Altcoins wie Solana (SOLUSD) in den letzten vier Wochen durch die Decke gingen ist hingegen ein erstes Warnsignal. Was neben einem Bitcoin-Anstieg bis auf ca. 50.000 USD noch fehlt, wäre eine kurze, aber scharfe Preisexplosion bei den kleinen Altcoins. Dann wären alle Zutaten für ein großes Zwischenhoch im Sektor gegeben.Nach dem FTX-Debakel hatte Solana eine lange und zähe Bodenbildungsphase zu überstehen. Mittlerweile gelang dem Coin seit dem finalen Tief am 26. Dezember bei 8 USD jedoch eine spektakuläre Erholung um über 750% bis auf 68 USD. Allerdings hat ein Konkursgericht in Delaware den Verkauf von Vermögenswerten der Pleitebörse FTX zur Entschädigung der Gläubiger genehmigt. Darunter befinden sich 55,75 Mio. SOL, die sicherlich zumindest teilweise auf den Markt kommen werden.Bis zum Jahresende dürfte die Erholung beim Bitcoin und den Altcoins zusammen mit den Aktienmärkten wohl erstmal weitergehen. Wir vermuten jedoch, dass die Karten in den ersten Januarwochen neu gemischt werden und den Anlegern in diesen Sektoren ein sehr schwieriges 2024 bevorstehen könnte.In den letzten 12 Monaten konnte sich der Bitcoin deutlich von seinem Kurssturz (-77,57%) erholen und hat nun etwas mehr als 38,2% des Bärenmarktes wieder aufgeholt. Das klassische 38,2% Fibonacci Retracement ist die minimale Reaktion auf eine vorangegangenen Kursbewegung. D.h. der Bitcoin ist am Leben, bis zum Allzeithoch bei 69.000 USD ist es aber noch ein weiter Weg!Insgesamt steht seit dem Tief am 21. November 2022 eine beeindruckende Erholung von rund 145% zu Buche, welche im Vergleich zu früheren Erholungen allerdings eher klein ausfällt. Im Vergleich zu den Aktienmärkten und Edelmetallen stellt die Erholung jedoch alle anderen Sektoren eindeutig und spektakulär in den Schatten.Das nächste realistische Kursziel wäre das 61,8% Fibonacci Retracement bei 48.555 USD. Angesichts der überkauften Lage auf dem Wochenchart wäre ein direkter Anstieg bis dorthin jedoch ein großer Kraftakt. Angesichts der aktuellen Euphorie um die Bitcoin-ETFs muss einer mehr oder weniger direkten Fortsetzung der Rally trotzdem eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit eingeräumt werden.