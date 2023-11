Technische Marktanalyse vom 19.10.2023: Gold, Rohöl, USD

Quelle: ProRealTime.com

Gold hat es geschafft an der Unterstützungszone nach oben zu drehen. Die 2.000er-Marke ist wieder in Schlagdistanz gekommen. Diese Marke ist für die Marktteilnehmer offenbar ein Hindernis, welchen nicht ohne weiteres zu überwinden ist. Die unterschiedlichen Indikatorensignale deuten darauf hin, dass es auch in der kommenden Woche schwer werden dürfte, diesen Bereich zu überwinden. Sollte dies in den nächsten Wochen erfolgen, dürfte auch das Rekordhoch schnell wieder angegriffen werden.Öl ist sichtbar auf dem Weg nach unten, auch wenn es am Freitag eine Gegenbewegung gegeben hat, die zusammen genommen mit der Vortagskerze einen Hammer darstellt. Die Indikatoren haben im überverkauften Bereich gedreht oder bereits Kaufsignale generiert. Somit dürfte kurzfristig die alte Unterstützungszone wieder erreicht werden.Der Aufwärtstrend des Bitcoins konnte unterhalb der alten Trendlinie nun fortgesetzt werden. Zuletzt war eine kurze Gegenbewegung zu beobachten, die jetzt aber abgeschlossen sein dürfte. Die Indikatoren haben Verkaufssignale und Divergenzen gebildet. Somit ist für die kommende Woche zumindest eine weitere Abschwächung in der Aufwärtsdynamik zu erwarten.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.