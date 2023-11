Brent Cook über Gold und die Bergbaubranche

Charlotte McLeod sprach während der New Orleans Investment Conference mit Brent Cook über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold und Bergbauunternehmen.In Bezug auf Bergbauaktien erklärt der Experte: "Was meiner Meinung nach die wirkliche Chance ist, ist, dass es eine Menge Unternehmen gibt, die solide Lagerstätten haben, die bei diesen Metallpreisen funktionieren und Geld verdienen. Und ... sie sind billig. Ich sehe mich also in der Nahrungskette weiter oben um, als ich es normalerweise tue."Er sei an Unternehmen mit hochwertigen Lagerstätten interessiert, da diese wahrscheinlich zu Übernahmezielen für große Unternehmen werden. Es gehe konkret um Unternehmen, die hohe Gewinnspannen aufweisen, genehmigungsfähig sind und sich in guten Gerichtsbarkeiten mit starker Infrastruktur befinden.Der Wirtschaftsgeologe und Gründer von Exploration Insights sei normalerweise kein Optimist, doch aktuell sei der im Hinblick auf den Edelmetallsektor durchaus optimistisch: "Ich glaube, wir befinden uns an einem Wendepunkt des Goldpreises, und hoffentlich überträgt sich das auf die Bergbauunternehmen."© Redaktion GoldSeiten.de