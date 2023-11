Silber mit punktueller Abweisung

Quelle Chart: stock3

Der Silberpreis konnte zuletzt dynamisch zulegen und dabei sogar die Hochpunkte vom Oktober überwinden. Dabei schien der Sprung über den Widerstand von 23,52 USD ebenso zu gelingen. Dieser Ausflug verlief allerdings nur kurzweilig, sodass gerade zur heutigen Eröffnung der neuen Handelswoche die Notierungen wieder steil gen Süden rauschen. Schauen wir im Nachgang auf die Details der getitelten Abweisung.So sprunghaft der Preis in der vergangenen Woche nach oben katapultiert wurde, so punktuell scheiterten die Notierungen am Abwärtstrend seit dem Frühjahr. Denn trotz zweier Tageschlusspreise oberhalb von 23,52 USD, gelang letztlich der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie nicht. Die Retourkutsche erfolgt heute mit scharfen Abgaben. Hierbei wird heute das Niveau von 23,52 USD wieder zum Widerstand und weitere Rücksetzer können nicht ausgeschlossen werden.Diese Preisschwäche sollten jedoch eher als nochmaliges Schwungholen verstanden werden, bevor schließlich doch die etablierte Abwärtstrendlinie seit Mai überwunden werden könnte. Die Saisonalität der letzten Jahrzehnte verweist jedenfalls auf eine tendenzielle Stärke zum Jahresausklang, sodass bei 22,78 USD oder rund um 22,40 USD eine Chance zur Reaktivierung der Bullen besteht.Wird dabei das Niveau von 23,52 USD nachhaltig überwunden und zugleich der Abwärtstrend durchbrochen werden, sollten anziehende Notierungen bis zur Widerstandszone von 24,11 bis 24,42 USD nicht überraschen.Oberhalb von 22,76 USD wäre der weitere Performanceweg gen Norden kaum mehr aufzuhalten. Kritischer wäre es hingegen, sofern Silber unter das Level von 22,19 USD zurückfällt. Speziell ein Schlusspreis unter 22,00 USD dürfte weitere Verkaufsdruck initiieren. In der Konsequenz müsste man weitere Verluste bis 21,70 USD sowie darunter in Richtung des Niveaus von 20,60 USD einkalkulieren.Je früher sich die Preise stabilisieren, desto besser für den generell bullischen Jahresausklang. Zwischen 22,78 und 22,40 USD ist dabei mit Aktivitäten der Bullen rechnen. Ein erneuter und nachhaltiger Anstieg über 23,52 USD sollte weitere Käufer aktivieren, sodass die Zielzone zwischen 24,11 und 24,42 USD erreichbar erscheint.Die Abweisung an der Abwärtstrendlinie könnte sich durchaus negativ auswirken. Allerdings muss sich dazu der Druck gen Süden wieder erhöhen und dementsprechend die Unterstützung bei 22,19 USD nochmals attackiert werden. Ein Rückgang darunter verspricht weitere Abgaben bis 21,70 USD und dem folgend bis 20,60 USD je Unze.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.