Goldmarkt: Steht ein großer Breakout bevor?

Gold steht kurz vor einem großen Breakout, und ehrlich gesagt wäre es überraschend, wenn dies nicht der Fall wäre, da sich die Geldschöpfung in den letzten vertikalen Phasen eines parabolischen Ausbruchs befindet. Gold hat so lange gebraucht, um sich darauf vorzubereiten, da es sich seit Mitte 2020 in einer riesigen Handelsspanne befand, dass es die meisten Anleger überraschen wird, wenn es dazu kommt, was man natürlich erwartet, wenn ein großer Breakout stattfindet.Auf dem jüngsten langfristigen 20-Jahreschart wird deutlich, warum Gold so gut positioniert ist, um sehr bald in einen bedeutenden neuen Bullenmarkt nach oben auszubrechen, denn auf diesem Chart können wir sehen, dass ein feines riesiges Cup-&-Handle-Fortsetzungsmuster kurz vor der Vollendung steht, und der jüngste Zusammenbruch des Dollar in einen brutalen Bärenmarkt, der direkt durch die Geldschöpfung auf Bananenrepublik-Niveau verursacht werden könnte, wird dies wahrscheinlich auslösen.Das Volumenmuster ist zinsbullisch, und insgesamt ist die Akkumulationslinie im Verhältnis zum Preis positiv, was die Chancen auf einen Breakout nach oben erhöht. Das Cup-&-Handle-Muster sieht vollständig aus, und mit einem klar definierten Widerstandsniveau, das sich der 2.100-Dollar-Marke nähert und den Preis seit über 3 Jahren gedeckelt hat, ist es klar, dass ein Ausbruch über dieses Niveau eine sehr bedeutende technische Entwicklung sein wird, die den Beginn eines großen Aufwärtstrends markieren dürfte, der den großen Bullenmarkt der 2000er Jahre übertreffen könnte.Der 5-Jahreschart zeigt den Handle des Cup-&-Handle-Fortsetzungsmusters sehr viel detaillierter, und darüber hinaus besteht der Hauptgrund für die Betrachtung darin, die Korrelation zwischen den Bewegungen des Goldpreises innerhalb dieser Handelsspanne und den Bewegungen des Dollar zu sehen, wobei der Dollar-Index-Chart zum direkten Vergleich oben hinzugefügt wurde.Vor allem im letzten Jahr gab es eine starke Korrelation, wobei ein steiler und deutlicher Abwärtstrend des Goldpreises durch einen starken Aufwärtstrend des Dollar verursacht wurde. Im Moment sieht es so aus, als ob der Dollar in einen neuen Abwärtstrend übergeht, wie wir auf dem unten abgebildeten 6-Monatschart sehr viel deutlicher sehen können, und da dies so ist, dürfte Gold bald über den Widerstand an der Spitze des Musters ausbrechen.Auf dem 6-Monatschart können wir das ungewöhnliche "Eiszapfen"-Muster erkennen, das sich Ende September und Anfang Oktober bildete und einen steilen Rückgang beinhaltete, auf den fast unmittelbar eine ebenso steile Erholung folgte. In dem Bewusstsein, dass es sich bei diesem Muster wahrscheinlich um den Kopf des unregelmäßigen Kopf-Schulter-Boden-Musters handelte, wurde am 10. dieses Monats der Tiefpunkt der rechten Schulter und ein Höchststand des Dollar auf den Tag genau festgestellt, obwohl es noch zu früh ist, um hundertprozentig sicher zu sein, dass diese Feststellung richtig war, obwohl es bisher danach aussieht.Das starke Volumen bei der Erholung zur Bildung der rechten Seite des Kopfes ist zinsbullisch, zumal es zu einem starken Anstieg der Akkumulationslinie führte, und der Rückgang zur Bildung der rechten Schulter hat es ermöglicht, dass sich der zuvor stark überkaufte Zustand auflöst. Wie wir auf den längerfristigen Charts gesehen haben, wird dies ein Ereignis von großer technischer Bedeutung sein, das einen großen Bullenmarktvorstoß einleiten dürfte, der in seinem Ausmaß unvorhersehbar sein könnte, wenn sich die Geldschöpfung, die sich bereits auf einem noch nie dagewesenen Niveau befindet, weiter beschleunigt.