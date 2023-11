Das kanadische Minenunternehmen IAMGold Corp. entwickelt sich im laufenden Börsenjahr 2023 bisher marktkonform. Die aktuelle verhältnismäßig leichte Underperformance von gut 3 Prozent kann man wohl dem Zufall zuschreiben.Denn in den vergangenen Monaten gab es auch Phasen, in denen sich der Aktienkurs deutlich besser entwickelt hat als der NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI). In Zukunft könnte die Aktie auch dauerhaft die Benchmark abschütteln. Wenn eine wichtige charttechnische Bedingung erfüllt ist!In der letzten Analyse an dieser Stelle vom 21. September "IAMGold - Der Grundstein ist gelegt! Spuren die Bullen?" hieß es, dass die Aktie charttechnisch gut aussehen würde. Eine wichtige charttechnische Unterstützungszone wurde getestet und auch verteidigt. Zudem sah die besagte ABC-Korrektur fertig aus. Zitat: "Sofern die genannten letzten Tiefs halten, kann die Aktie in den kommenden Monaten gut und gerne die Marke von ca. 4 USD auf Basis der dort verlaufenden Widerstandslinie erklimmen."Das damalige Tief stammt vom 21. August und lag bei 2,09 USD. Es wurde Ende September/Anfang Oktober im Rahmen der neuen Jahrestiefs noch einmal deutlich unterschritten. Erst ab 1,99 USD konnte sich die Aktie – im oberen Bereich der grünen Unterstützungszone – wieder fangen und 30 Prozent steigen.Wie im Tages-Chart zu erkennen, war bei gut 2,60 USD dann wieder Schluss mit Lustig. Erneut bleib der Kurs von IAMGold am übergeordneten Abwärtstrend hängen. Es schloss sich eine entsprechende Gegenbewegung zurück auf 2,18 USD an.Und jetzt wird es spannend. Trotz neuer knapper Jahrestiefs ist das positive Setup mit Kursziel von ca. 4 USD noch aktuell. Dazu müssen die Bullen jetzt aber richtig ranklotzen! Heißt konkret: Wir benötigen einen nachhaltigen Anstieg oberhalb des Abwärtstrends. Zeitnahe, nochmalige Kurse müssen also her! Am besten auf Tages- und Wochenschlussebene.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.