Schweiz: 49,4 Tonnen Gold nach Indien geliefert

Das Eidgenössisches Finanzdepartement EFD verzeichnete im Oktober Importe von rund 371,4 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von 10,7 Milliarden Franken. Demgegenüber betrugen die Exporte des Landes rund 354,7 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von 8,5 Milliarden Franken.Aus den heute veröffentlichten Angaben der EZV geht zudem hervor, dass sich die Einfuhren von Gold in Rohform auf 231,1 Tonnen im Wert von 10,6 Milliarden Franken beliefen. Die Rohgoldausfuhren der Schweiz betrugen in diesem Zeitraum 151,3 Tonnen im Wert von 8,4 Milliarden Franken.Das größte Bezugsland der Schweiz waren im Oktober die USA. Von dort importierte die Schweiz den Daten zufolge netto 32,8 Tonnen Gold. Weitere hohe Importe verzeichnete die Schweiz aus Usbekistan, woher sie 23,6 Tonnen Gold importierte, und aus Kasachstan, woher sie 19,9 Tonnen Gold einführte.Das größte der drei großen Abnehmerländer der Schweiz war im Oktober Indien: Die Schweiz exportierte dorthin 49,4 Tonnen Gold. Des Weiteren lieferte die Schweiz 22,8 Tonnen Gold nach China und netto 13,9 Tonnen Gold in die Vereinigten Arabischen Emirate.Im diesjährigen Oktober verzeichnete die Schweiz laut EZV außerdem ein Importvolumen in Höhe von 132,3 Tonnen Silber im Wert von 95,5 Millionen Franken. Das Exportvolumen belief sich auf 199,8 Tonnen Silber im Wert von 131,1 Millionen Franken. China war im zehnten Monat des Jahres das größte Bezugsland, die Schweiz importierte von dort 54,9 Tonnen Silber. Größter Abnehmer war die Türkei, das Land bezog 63,0 Tonnen Silber aus der Schweiz.© Redaktion GoldSeiten.de