Interview mit Carl-Ludwig Thiele zur Goldrückholung der Bundesbank

Auf der diesjährigen Fachkonferenz Forum One sprach das Team von GoldSeiten mit Carl-Ludwig Thiele, Vorstand Deutsche Bundesbank i.R., über die Verlagerung eines Teils der Deutschen Goldreserven ins eigene Land.2013 hatte sich die Deutsche Bundesbank das Ziel gesetzt, spätestens bis 2020 50,6 Prozent der deutschen Goldreserven in Deutschland zu lagern. Bereits 2017 wurde dieses Ziel erreicht. Aktuell lagert der Hauptteil der Goldbestände bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main, der Rest wird bei den Partnernotenbanken Federal Reserve Bank in New York und Bank of England in London verwahrt.Der frühere Bundesbankvorstand beantwortet darüber hinaus Fragen zu den Goldkäufen diverser Notenbanken und warum Deutschland derzeit nicht nachzieht. Ein weiteres Thema des Gesprächs ist die Vorbereitung des digitalen Euro und die Aufgaben der Bundesbank in diesem Zusammenhang.© Redaktion GoldSeiten.de